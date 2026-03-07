Atlético de Madrid - Real Sociedad, en directo el partido de LaLiga EA Sports en vivo online

Sigue en directo el encuentro correspondiente a la jornada 27 de LaLiga EA Sports que se celebrará en el Metropolitano a partir de las 18:30 horas

El duelo entre Atlético de Madrid y Real Sociedad llega con una semana llena de alegrías en lo que a resultados deportivos se refiere. Las semifinales de Copa del Rey tuvieron mucha culpa de que colchoneros y donostiarras lleguen con la moral por las nubes a este encuentro que arrancará a partir de las 18:30 horas en el Metropolitano.

Atlético de Madrid y Real Sociedad protagonizarán un interesante duelo este sábado a partir de las 18:30 en el Metropolitano. El choque entre madrileños y vascos será el correspondiente a la jornada 27 de LaLiga EA Sports. Como curiosidad. Atlético de Madrid y Real Sociedad serán los mismos contendientes que se midan en la final de la Copa del Rey que se celebrará en Sevilla (Estadio de la Cartuja) el próximo 18 de abril.

Tras eliminar a Barcelona y Athletic Club esta misma semana, los pupilos de Simeone y Matarazzo se verán las caras en poco más de mes y medio con el título copero en juego. Este sábado a partir de las 18:30 habrá tres puntos en juego con la Liga como telón de fondo.

Atlético de Madrid - Real Sociedad en directo hoy en LaLiga EA Sports

El Atlético de Madrid de Simeone consiguió esta semana aguantar el vendaval ofensivo del Barcelona en la vuelta de las semifinales de Copa del Rey en el Spotify Camp Nou al que llegaba con un tranquilizador 4-0. Por tanto, el Atlético de Madrid tratará de llevarse la Copa del Rey a sus vitrinas. En Liga, los de Simeone consiguieron la pasada jornada superar al Villarreal en la segunda plaza después de que los de Marcelino cayesen ante el Barcelona por 4-1.

El Atlético de Madrid por su parte venció, no sin suspense, al Real Oviedo con un gol en los últimos instantes de Julián Álvarez. El Atlético de Madrid, con 51, parece complicado que le de cierta batalla a Barcelona y Real Madrid ya que la distancia con culés y blancos es de 13 y 12 puntos respectivamente.

Atlético de Madrid - Real Sociedad hoy en directo y online en LaLiga EA Sports

La Real Sociedad ha dado un giro de 180 grados desde la llegada de Matarazzo y es que el que fuese sustituto de Imanol Alguacil ha dirigido a los donostiarras ya en 12 encuentros (9 de Liga y tres de Copa del Rey) con un resultado de ocho triunfos, tres empates y solo una derrota en Liga cosechada el pasado 14 de febrero ante el Real Madrid.

La Real Sociedad es un equipo ganador con Matarazzo y en la dinámica en la que se encuentran los donostiarras, los puestos europeos son una posibilidad al final de las 38 jornadas del campeonato. La Real Sociedad suma 35 puntos y con la derrota de este pasado viernes del Celta de Vigo ante el Real Madrid, los donostiarras tienen posiciones de Conference League a cinco puntos que podrían ser dos si vencen a partir de las 18:30 al Atlético de Madrid. Podrían meterse los donostiarras en Europa si ganan la Copa del Rey el próximo mes de abril en el Estadio de la Cartuja de Sevilla.

Enfrentamientos previos entre Atlético de Madrid y Real Sociedad

Los partidos entre Atlético de Madrid y Real Sociedad han tenido color rojiblanco en las últimas temporadas con cinco triunfos de los colchoneros. Precisamente la última vez que la Real Sociedad le ganó al Atlético de Madrid no fue en Liga sino en Copa del Rey. Fue en 2022, en unos octavos de final y los donostiarras se impusieron por 2-0. En Liga, hay que remontarse a septiembre de 2019 para encontrar la última victoria de la Real Sociedad.