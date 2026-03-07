Alineaciones Athletic Club - FC Barcelona: Alineación del Athletic y Barcelona en el partido de la jornada 27 de LaLiga EA Sports

El Athletic Club y FC Barcelona se enfrentan de nuevo esta temporada. Esta vez en la Jornada 27 de LaLiga EA Sports. Esta noche, el partido en San Mamés puede ser una gran oportunidad para que el conjunto blaugrana dé un golpe sobre la mesa y pueda dejar claras sus intenciones de llevarse LaLiga EA Sports

Athletic y Barça se citan en el día de hoy en San Mamés, en el encuentro correspondiente a la jornada 27 de LaLiga EA Sports. Hansi Flick tiene algunas bajas para esta jornada. La enfermería blaugrana cuenta con jugadores importantes. Por su parte, Ernesto Valvarde también cuenta con alguna que otra baja de peso. Ambos equipos llegan tras caer en las semifinales de Copa del Rey, y con ganas de revertir la situación de un final de temporada que puede ser ilusionante sobretodo para los blaugranas.

Nico Williams sigue sin aparecer

El técnico del Athletic Club tiene bajas de peso. Ernesto Valverde no cuenta con su jugador franquicia para el último tramo de la temporada. A la sensible baja de Nico Williams por sus problemas de pubalgia, se le suman las bajas de Unai Egiluz, Maroan Sannadi y Beñat Prados.

De esta manera, el Athletic Club podría comenzar en portería con Unai Simón. Por delante podrían formar una línea defensiva con Vivian, Laporte, Paredes y Yuri por la izquierda. Por otro lado, el centro del campo lo formarán Jaureguizar y Ruiz de Galarreta en una posición más atrasada, con un mediapunta más adelantado: Oihan Sancet. La zona del ataque será para Berenguer e Iñaki Williams en las bandas. Y en la punta de ataque estará como referencia Guruzeta.

Lewandowski se apunta al partido de San Mamés

Por su parte, Hansi Flick cuenta con parte de su plantilla en la enfermería. En este tramo clave de la temporada, algunos jugadores empiezan a notar el ritmo de partidos. Koundé, Balde, De Jong, Gavi y Christensen no podrán estar en San Mamés. Robert Lewandowski jugará con una máscara; su participación en el encuentro no corre riesgo.

Por ello, Joan García apunta a comenzar bajo palos en San Mamés. Cancelo, Cubarsí, Eric García y Gerard Martín serán los protagonistas de la defensa de Hansi Flick. Por otro lado, la sala de máquinas estará compuesta por Pedri, Marc Bernal y Dani Olmo. Más adelantados en las bandas jugarán Raphinha y Lamine Yamal. El ariete será Ferran Torres. Sin embargo, no se descarta que Robert Lewandowski pueda ser de la partida con la máscara que tendra que portar por su fractura ósea en la cara interna de la órbita del ojo izquierdo.

Onces de Athletic Club y FC Barcelona

Athletic Club: Unai Simón; Vivian, Laporte, Paredes, Yuri; Jaureguizar, Ruiz de Galarreta, Oihan Sancet; Berenguer, Iñaki Williams y Guruzeta.

FC Barcelona: Joan García; Cancelo, Cubarsi, Eric García, Gerard Martín; Pedri, Marc Bernal, Dani Olmo; Raphinha, Lamine Yamal y Ferrán Torres.