Míchel defiende el gol del Girona ante el Levante: "Es gol legal, hay mucha distancia entre Vanat y Ryan"

El Girona FC rescató un punto en el tiempo añadido frente al Levante UD gracias a un tanto de Joel Roca que necesitó revisión del VAR. Tras el partido, Míchel Sánchez defendió la validez del gol y analizó un encuentro que considera muy igualado, en el que su equipo logró reaccionar tras la expulsión rival de Olasagasti

El Girona logró un empate agónico frente al Levante gracias a un gol de Joel Roca en el minuto 94 que permitió al conjunto catalán rescatar un punto cuando el partido parecía perdido. El tanto llegó en una acción que generó incertidumbre en el estadio y que necesitó revisión del VAR antes de subir definitivamente al marcador.

En un primer momento, el asistente había señalado fuera de juego de Vanat, que se encontraba cerca del guardameta del Levante, Mathew Ryan, en el momento del disparo. Sin embargo, tras revisar la jugada en el monitor, el árbitro principal Guillermo Cuadra decidió corregir la decisión inicial y validar el gol.

La acción generó debate, aunque el entrenador del Girona, Míchel Sánchez, fue contundente en su valoración tras el encuentro. “Es gol legal. No hay fuera de juego porque en el tiro hay mucha distancia entre Vanat y Ryan”, aseguró el técnico rojiblanco en rueda de prensa.

La expulsión que cambió el partido

Otro de los momentos determinantes del encuentro fue la expulsión de Olasagasti cuando el marcador todavía reflejaba el 1 a 0 favorable al Levante. La tarjeta roja alteró el desarrollo del partido y permitió al Girona aumentar su presión ofensiva en busca del empate.

Míchel reconoció que no pudo valorar con precisión la jugada de la expulsión porque no la había visto con claridad en el momento de comparecer ante los medios. “No la he visto”, respondió cuando fue preguntado por la acción.

Aun así, el técnico volvió a mostrar su postura habitual de respeto hacia el trabajo arbitral, insistiendo en la necesidad de confiar en las decisiones de los colegiados. “Hay que confiar más en el estamento arbitral y no pensar que todos los partidos están condicionados por los árbitros”, afirmó. “Intentan hacer su trabajo y nosotros tenemos que mirarnos a nosotros mismos para seguir mejorando”, añadió para dar por finalizado el asunto.

Un partido muy igualado

En su análisis del encuentro, Míchel describió el duelo como un partido muy equilibrado en el que ambos equipos dispusieron de oportunidades para llevarse la victoria. “Los dos equipos tuvimos opciones”, explicó.

Sin embargo, el técnico reconoció que el gol inicial del Levante alteró mucho el planteamiento del partido para su equipo: “Con el 1-0 se nos complicó mucho”. Siendo la expulsión de Olasagasti otro cambió el escenario del encuentro y permitió al Girona incrementar su presión ofensiva: “La expulsión nos hizo pensar que podíamos estar más cerca del gol”.

Un punto que mantiene la ventaja sobre el descenso

El empate final permite al Girona mantener una distancia de seis puntos respecto a la zona de descenso, un margen que el técnico considera valioso en este tramo del campeonato.

Míchel quiso destacar la importancia de seguir sumando, incluso cuando los partidos no se desarrollan de la manera esperada. “Contra Sevilla y Alavés perdimos dos puntos y hoy nos tocó ganar uno”, explicó.

El entrenador también lanzó un mensaje de prudencia sobre la situación en la clasificación y recordó que todavía quedan muchos puntos en juego:“Quedan 33 puntos y no veo a ningún equipo que tenga ya el objetivo cumplido”.

El objetivo de los 42 puntos

El técnico del Girona insistió en que la prioridad del equipo sigue siendo alcanzar la cifra de 42 puntos, considerada habitualmente como la referencia para asegurar la permanencia en Primera división. “Tenemos que seguir sumando e intentar llegar a los 42 puntos”, explicó.

Míchel también quiso rebajar cualquier tipo de euforia en torno a posibles aspiraciones más ambiciosas. “No pensamos que ganando tres partidos estaremos cerca de Europa”, aseguró.

Para el entrenador, la única fórmula válida en este momento es mantener la concentración y afrontar cada jornada con la máxima exigencia. “Hay que ir partido a partido y seguir sufriendo”, concluyó.

Con el empate logrado en el último instante, el Girona suma un punto que puede resultar valioso en la pelea por consolidarse en la zona media de la clasificación mientras continúa su lucha por asegurar la permanencia cuanto antes.