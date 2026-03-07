Luis Castro lamenta el empate del Levante y habla de la lesión de Tunde: "Pienso que para el próximo partido no va a estar"

El entrenador del Levante UD, Luis Castro, analizó el empate 1-1 ante el Girona FC en el Ciutat de Valencia. El técnico portugués valoró el esfuerzo de su equipo, la expulsión de Olasagasti y la polémica del gol visitante, aunque evitó cargar contra el arbitraje tras un partido que se escapó en el tiempo añadido

El Levante dejó escapar una victoria que parecía asegurada frente al Girona tras empatar 1-1 en el Estadio Ciutat de Valencia. El conjunto granota se adelantó en el marcador gracias a un gol de Carlos Espí en el minuto 50, pero el partido cambió radicalmente tras la expulsión de Olasagasti y el empate de Joel Roca en el minuto 94.

El tanto del Girona llegó en una jugada revisada por el VAR por posible fuera de juego posicional de Vanat. Tras analizar la acción, el árbitro Guillermo Cuadra decidió conceder el gol, lo que terminó por sellar un empate que dejó un sabor amargo en el equipo local.

Tras el encuentro, el entrenador del Levante, Luis Castro, compareció ante los medios y reconoció el impacto emocional que deja un resultado así.

Un empate difícil de digerir

El técnico portugués admitió que la forma en la que se escaparon los tres puntos dejó una sensación dolorosa en el vestuario, especialmente por haber encajado el gol en los últimos instantes del partido. “Esto va a hacer daño hoy y mañana. Pasado mañana ya ha terminado”, expresó el entrenador.

A pesar del resultado final, Castro defendió el rendimiento de sus jugadores y destacó que el Levante generó las mejores oportunidades ofensivas durante el encuentro. "Las mejores situaciones ofensivas las hemos creado nosotros”, aseguró.

Orgullo por el esfuerzo del equipo

El entrenador quiso poner en valor el compromiso mostrado por su plantilla durante el partido, destacando que el grupo se entregó al máximo durante los noventa minutos. “Todo el equipo ha dado el máximo y tiene que estar con la cabeza bien alta”, afirmó.

Castro insistió en que, pese al golpe anímico que supone perder dos puntos en el tiempo añadido, el equipo debe quedarse con el esfuerzo colectivo realizado sobre el terreno de juego.

La expulsión que cambió el partido

Uno de los momentos decisivos del encuentro fue la expulsión de Olasagasti a la hora de juego, una acción que obligó al Levante a modificar su planteamiento durante la segunda mitad.

El técnico quiso proteger a su jugador y asumió personalmente la responsabilidad de la situación: “Olasa no tiene que sentirse responsable porque soy yo”.

Según Castro, la inferioridad numérica obligó al equipo a replantear su estrategia y priorizar la defensa del resultado. “Estás ganando contra el Girona, que tiene buenos jugadores, y es normal que quieras proteger el marcador después de la expulsión”, explicó.

La polémica del gol final

El tanto del empate del Girona generó controversia por la posible interferencia de Vanat en la acción. Luis Castro insinuó que existía una falta previa sobre uno de sus jugadores, aunque evitó profundizar en la polémica arbitral: “En el gol le hacen falta a Víctor porque el jugador rival va a su espalda y no puede jugar el balón”.

Sin embargo, el técnico dejó claro que no quiere centrar su discurso en las decisiones arbitrales. “No quiero hablar de arbitraje ni buscar excusas, prefiero trabajar”, afirmó con rotundidad.

Preocupación por Tunde y alegría por Espí

El partido también dejó una mala noticia para el Levante con la lesión de Tunde, uno de los jugadores que estaba teniendo protagonismo en las últimas semanas. “Tunde se ha lesionado y ahora veremos la duración. Pienso que para el próximo partido no va a estar”, explicó.

Una de las notas positivas para el Levante fue el rendimiento de Carlos Espí, autor del gol que adelantó al equipo en el marcador. El entrenador destacó el potencial del delantero y aseguró que su papel dentro del equipo podría crecer en las próximas jornadas. “Es un jugador que tenemos que usar más porque es muy fuerte”, señaló.

Castro también valoró su capacidad para aprovechar las oportunidades dentro del área: “El primer centro que va a su zona termina en gol”, añadió. El técnico incluso fue más allá al referirse al futuro del futbolista: “Puede ser un caso muy serio en el futuro”.

El empate frente al Girona dejó una sensación amarga en el Levante, que vio cómo se escapaban dos puntos en los últimos minutos del encuentro. Luis Castro reconoció que el golpe será difícil de asimilar en las próximas horas, aunque insistió en que el equipo debe pasar página rápidamente.