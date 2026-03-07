Levante 1-1 Girona: Joel Roca arruina en el descuento la fiesta del Ciutat de València

La jornada 27 de LaLiga llevó al Estadio Ciutat de València un partido de infarto donde dos equipos luchaban por la permanencia. Los granotas fueron condenados por una expulsión tras una gran primera mitad, mientras que los gerundenses lograron rascar un punto en el descuento

La tarde del sábado ofreció buen espectáculo en el Levante - Girona de la jornada 27 de LaLiga, celebrado en el Estadio Ciutat de València. El conjunto granota buscó entrar de nuevo en la lucha por la permanencia con una gran primera parte, que incluyó un gol de Carlos Espí en la reanudación, pero la expulsión de Olasagasti condenó a unos locales que se vieron empatados en el descuento, por un gol de Joel Roca que tuvo que ser revisado por el VAR.

Domina el Girona, pero sufre con las activaciones del Levante

El partido comenzó con un Girona que quiso establecer su plan de juego, basado en la posesión y la construcción pausada de jugadas, ante un Levante que se replegó en campo propio, marcando un bloque bajo y compacto donde la formación permutaba a una línea de cinco defensas. De esta forma, las primeras ocasiones vinieron con disparos tímidos desde la frontal.

Pasado el primer cuarto de hora, llegaría un jarro de agua fría para Luís Castro. Tunde, hoy titular por la banda izquierda y uno de los jugadores más activos en el Levante, sintió un pinchazo en su pierna derecha, teniendo que ser sustituido por Víctor García. Mejoraba el conjunto granota cuando se vio forzado a hacer el cambio.

Cumplida la media hora de juego, hubo algunas oportunidades poco peligrosas para cada equipo, mientras el Girona seguía controlando la posesión. Míchel instauraba un 3-4-3 en ataque con Lemar como hombre libre, a lo que Luís castro respondía con un ordenado 5-3-2, donde Iván Romero y Espí iniciaban la presión.

Con tres minutos de añadido, el árbitro señaló el camino a vestuarios. La primera mitad acababa con un Girona dominador en casi todo momento, que sufrió cuando el Levante fue capaz de encontrar a sus delanteros. Quedaba el partido totalmente abierto para una segunda mitad donde ambos equipos debían exprimir al máximo sus ocasiones.

Final de infarto con premio gerundense

El inicio de la segunda mitad poco tuvo de diferente a lo visto en la primera. El Girona volvió a hacerse con la posesión del balón mientras el Levante esperaba en su campo, situando la línea de cinco defensas sobre la frontal del área de Ryan.

Ante ese plan de partido, pocos imaginaban lo que ocurriría en el minuto 50. Carrera por la banda derecha de Víctor García, centro medido al área pequeña y Carlos Espí, que está siendo la sensación del Levante, hacía de cabeza su sexto gol de la temporada. Se adelantaban los granotas en el inicio de la segunda mitad pese al dominio gerundense.

Con el resultado en contra, Míchel no tardó en realizar un doble cambio, intentando activar a los suyos. Con el control del balón, el Girona empezaría a tener ocasiones, con un remate de Tsygankov que se marchó alto como jugada más peligrosa.

Así seguiría el partido hasta llegar a la hora de juego. En un balón dividido en el centro del campo, Olasagasti entraría muy tarde, clavando los tacos sobre la rodilla de Vanat. La acción fue muy peligrosa y Guillermo Cuadra lo tuvo claro, roja directa para el jugador granota. Cambiaba por completo el guion de partido.

Míchel, que olía la sangre rival, decidió dar entrada a Ounahi para reactivar el ataque, mientras que Luís Castro tuvo que reconfigurar a su equipo. El luso daba entrada a Etta Eyong y Kervin Arriaga por Carlos Espí e Iván Romero. Quitaba un delantero y daba protección al centro del campo ante la expulsión de Olasagasti. Los últimos cambios rojiblancos también serían ofensivos, con la entrada de Abel Ruiz e Iván Martín.

Cerca de los últimos diez minutos reglamentarios, Luís Castro terminaría de agotar sus cambios añadiendo a Matturro como aporte defensivo. Sabía que venían momentos muy duros para los suyos, con un Girona que asfixiaba a un Levante encerrado en su área.

Con los diez jugadores granotas metidos en su área, el Girona entró en los últimos cinco minutos buscando el gol a la desesperada a través de los centros, viendo como el tiempo se agotaba y la muralla local era inexpugnable.

Entre tantos centros, llegaría una ocasión clarísima para los gerundenses en una falta desde el lateral izquierdo. Llovió el balón sobre el área de Ryan y, tras varios rechaces, le caía a Witsel que estaba solo en el área pequeña. El centrocampista remataba de primeras y el esférico se estrellaba contra el larguero. Ocasión clarísima para empatar, aunque pudo haber fuera de juego.

Cumplidos los noventa minutos reglamentarios, Guillermo Cuadra agregaría otros seis minutos extra, donde llegaría el premio gerundense. Joel Roca partía desde la banda izquierda hacia la frontal para mandar un derechazo sobre la portería de Ryan. El balón tocaba en Toljan y hacía inservible la estirada del guardameta granota.

En medio de la celebración rojiblanca, el árbitro señalaba fuera de juego asistido por el juez de línea. Vanat, que estaba claramente en posición antirreglamentaria, se encontraba en el campo de visión de Ryan. El árbitro tuvo que acudir al VAR para revisar la jugada, y decidir que el ucraniano no intervenía en el gol, subiendo este al marcador.

Joel Roca acababa con la fiesta en el Ciutat de Valencia, pero Vitor Reis casi amarga la tarde a los seguidores granotas. Centro desde la derecha con poesía de Francés, y el central del Girona se elevaba completamente solo para rematar por encima del larguero. Se hizo el silencio en el estadio del Levante.

Sin tiempo para más, con el tiempo extra ya cumplido por tres minutos, Guillermo Cuadra ponía fin a un partido que fue de menos a más, y que dejó un reparto de puntos insuficiente para ambos equipos. El Levante no es capaz de salir de la zona de descenso mientras el Girona tampoco se aleja de la misma.

Ficha técnica

1 - Levante UD: Ryan; Toljan, De la Fuente, Moreno, Sánchez; Olasagasti, Rey (Vencedor, min.77); Tunde (García, min.17), Romero (Arriaga, min.65), Cortés (Matturro, min.77); Espí (Eyong, min.65).

1 - Girona FC: Gazzaniga; Rincón (Francés, min.54), Blind, Reis, Martínez; Lemar (Ruiz, min.71), Witsel, Beltrán (Martín, min.71); Tsygankov, Echeverri (Roca, min.54); Vanat.

Goles: 1-0: Espí, min.50. 1-1: Roca, min.93.

Árbitro: Guillermo Cuadra Fernández (comité balear). Expulsó por parte del Levante a Olasagasti (min.59) y amonestó a Sánchez (min.79), Dela (min.95) y a su entrenador, Luís Castro, y por parte del Girona amonestó a Rincón (min.26) y a Reis (min.77).

Incidencias: partido correspondiente a la vigesimoséptima jornada de LaLiga EA Sports que enfrentó al Levante y al Girona en el estadio Ciutat de València ante 18.542 espectadores.