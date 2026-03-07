Athletic Club - Barcelona, en directo el partido de LaLiga en vivo online

Sigue en directo en ESTADIO Deportivo el choque de la jornada 27 de LaLiga entre el Athletic Club y el Barcelona

Buenas tardes y bienvenidos a San Mamés. En la jornada de hoy les narraremos todo lo que acontezca en el duelo entre el Athletic Club y el Barcelona. ¡Partidazo en Bilbao y arrancamos con la previa!

El internacional polaco se perdió el encuentro del pasado martes contra el Atlético de Madrid en la Copa del Rey a causa de un golpe sufrido durante el partido del pasado fin de semana contra el Villarreal, que le causó una fractura ósea en la cara interna de la órbita del ojo izquierdo.

El delantero Robert Lewandowski ha recibido el alta médica y ha entrado en la convocatoria del Barcelona para enfrentarse este sábado por la noche al Athletic Club en San Mamés en el partido de la jornada 27 de LaLiga EA Sports.

El club bilbaíno ha publicado un parte en el que confirma la lesión avanzada por Valverde en la rueda de prensa previa que se produjo el central en la semifinal copera del miércoles en Anoeta frente a la Real Sociedad.

La ausencia de Aitor Paredes debido a una contusión en el gemelo izquierdo es la principal novedad en la lista de 24 jugadores convocados por el entrenador del Athletic Club, Ernesto Valverde para el partido de mañana, sábado, en San Mamés frente al FC Barcelona (21.00 horas).

El Athletic Club recibe al Barcelona en la jornada 27 de LaLiga después de que ambos equipos fuesen eliminados de la Copa del Rey en semifinales. Ambos cuadros llegan con necesidades al choque, europeas por un lado y de liderato por otro. Las recientes goleadas de los blaugranas a los vascos hacen mella en un Athletic Club al que solo le queda el objetivo europeo en LaLiga.

El Barcelona busca reforzar el liderato

El conjunto azulgrana llegará a la cita inmerso en un buen momento de juego y resultados, después de tres victorias consecutivas entre todas las competiciones con un balance de 10 goles a favor y uno en contra, pese a la decepción de rozar la remontada y caer eliminado frente al Atlético de Madrid en las semifinales de la Copa del Rey. El estéril triunfo del martes (3-0) contra el equipo rojiblanco comportó un desgaste mayúsculo para la mermada plantilla del Barça, que perdió por lesión a sus dos laterales titulares, Jules Kounde y Alejandro Balde, que se suman a las bajas del también defensa Andreas Christensen, y de los centrocampistas Frenkie de Jong y Pablo Páez Gavira 'Gavi, que viajará con el equipo pero no entrará en la lista. La buena noticia para el Barcelona es al regreso del polivalente Eric Garcia, tras cumplir sanción en la Copa, y del delantero Robert Lewandowski, que este viernes se ejercitó con normalidad, ataviado con una máscara protectora por la fractura ósea sufrida en la cara interna de la órbita del ojo izquierdo ante el Villarreal.

Europa, en juego para el Athletic Club

En el caso del equipo rojiblanco, la visita del Barça llega apenas 72 horas después de caer eliminado en Anoeta tras un decepcionante partido en el que, a pesar de estar obligado a remontar la desventaja que llevaba de la ida, apenas puso en aprietos a un rival superior. Fuera ya de la Copa, torneo en el que el Athletic sigue siendo el equipo que más finales ha disputado en esta década, los de Ernesto Valverde están ya obligados a poner el foco exclusivamente en la Liga para no perder el paso en la pelea por una plaza europea de cara a la próxima temporada. A pesar de ofrecer una imagen errática y un juego pobre y muy alejado de la solidez y contundencia de hace apenas un año, los datos arrojan algo de luz al horizonte rojiblanco. Y es que el Athletic encadena cinco jornadas sin perder, ha sumado 11 puntos sobre 15 y está a solo uno de la séptima plaza que ocupa el Espanyol.