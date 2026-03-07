La competencia relega a un Robert Navarro señalado por Ernesto Valverde

El futbolista del Athletic Club pasa desapercibido en los planes de Ernesto Valverde que hace un llamamiento a Robert Navarro tras recuperar a gran parte de los delanteros que estaban de baja

El Athletic Club de Bilbao busca, tras su eliminación en la Copa del Rey y en la Champions League, asaltar los puestos europeos en su nuevo y último objetivo de la temporada. El curso está siendo poco menos que irregular e inesperado para los vascos que, entre lesiones y bajo rendimiento, caen a la mitad de la tabla, aunque con opciones de ir a Europa. Todo dependerá, en gran medida, del ataque rojiblanco, uno de los grandes señalados de la temporada. Entre ellos aparece el nombre de Robert Navarro al que Ernesto Valverde, en la previa del duelo ante el Barcelona, ha destacado que, bajo su opinión, debe trabajar más para hacerse un hueco en la titularidad del cuadro vasco.

Robert Navarro, relegado al banquillo del Athletic Club

La competencia en la delantera ha relegado al banquillo a un Robert Navarro que ha sido señalado por Ernesto Valverde, que da un toque de atención al futbolista pidiendo más trabajo ofensivo y defensivo por su parte, a la vez que continuidad. "Lo que le falta a Robert Navarro es que lo ponga el entrenador. Él tiene que luchar por ser un jugador decisivo, que lo ha sido en determinados momentos de la temporada", comenzaba diciendo Ernesto Valverde acerca del futbolista que en verano llegó a Lezama. "Lo que tiene que tener es continuidad, porque tiene más partidos y consistencia en su juego, tanto defensivo como ofensivo. Hay competencia y ha jugado bastantes partidos. Ahora tiene más competencia: se ha recuperado Iñaki, Sancet, que ha estado tiempo fuera, y también Berenguer. Él tiene que luchar por eso", sentenciaba el entrenador que aprovecha la situación para, públicamente, hacer un llamamiento a Robert Navarro para que de más por buscar la titularidad.

Ernesto Valverde sigue sin contemplar la opción de Robert Navarro como titular

Pero estas palabras de Valverde no sorprenden a nadie, pues lo visto en este año es un reflejo de lo que ha expresado el técnico rojiblanco, incluso siendo Robert Navarro una figura importante que, en varias ocasiones, ha rescatado puntos para el Athletic Club. Las múltiples bajas de Sancet, Nico Williams y Berenguer no han sido sinónimos de titularidad para Robert Navarro que encadena, en LaLiga, 6 presencias en el once inicial en 26 partidos disputados. Desde el duelo ante el Sevilla en la jornada 21, el futbolista no participa en el once titular, a pesar de las múltiples bajas que ha presentado el Athletic Club en ataque, llegando incluso a quedarse sin minutos en el empate 1-1 entre el Rayo Vallecano y el Athletic Club.