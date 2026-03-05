Luz con Luiz Felipe a cuatro meses de la fecha programada para volver al Betis

El central quiere consumar su regreso este verano cuando expire la cláusula que se lo impide y esta semana ha dado un paso importante para ir despejando las dudas heliopolitanas

El club verdiblanco realizará el próximo verano una nueva remodelación de la plantilla y hay un futbolista que, desde hace tiempo, desea entrar en los planes del Betis 26/27 tras condicionar los últimos años de su carrera a poder regresar a Heliópolis tras brillar en la 22/23.

Así, Luiz Felipe se marchó el verano de 2023 por 22 millones de euros al Al-Ittihad saudí, pero pronto mostró su deseo de volver hasta el punto de que consiguió la rescisión de su contrato en enero de 2025, pero con la cláusula de que no podría firmar con los verdiblancos hasta la fecha en la que expiraba su contrato, el 30 de junio de 2026.

Por este motivo, el central de 28 años firmó un contrato de corta duración con el Marsella y después, el pasado verano, volvió a hacerlo con el Rayo Vallecano por solo una temporada para 'hacer tiempo', y poder llegar libre a La Cartuja en la próxima ventana estival.

Las conversaciones con el Betis no garantizan su vuelta

Lo cierto es que no existe ningún acuerdo verbal ni escrito, pero sí moral entre las dos partes, pues se ha hablado sobre su vuelta en dicho plazo, lo que, sin embargo, no garantiza plenamente que tenga las puertas abiertas de par en par cuando termine su etapa en el Rayo y ya disponga de luz verde para consumar su deseo.

En este sentido, deben darse unas circunstancias, pues, por ejemplo, ahora mismo hay 'overboking' en el eje de la zaga, con Natan, Marc Bartra, Diego Llorente y Valentín Gómez, todos ellos con contrato en vigor como mínimo hasta 2027, caso del catalán.

Solo sería viable si se produjera una salida, sin olvidar, por supuesto, que la dirección deportiva y el técnico tendrían que valorar si el Luiz Felipe actual cumple los requisitos para jugar en el Betis.

Reaparición esperanzadora de Luiz Felipe

En este sentido, preocupa su historial de lesiones este curso y que en este nuevo año solo había disputado siete minutos, acumulando suplencias sin disputar ni un solo minuto una vez ya recuperado.

Sin embargo, el pasado miércoles, en el partido aplazado contra el Oviedo, el italo-brasileño recuperó la titularidad y completó el choque con muy buenas sensaciones en la victoria por 3-0, lo que podría abrirle de nuevo las puertas del once en la cita contra el Sevilla en el Sánchez-Pizjuán.

Y es que, a falta de cuatro meses para que llegue el momento de poder regresar, es fundamental que disponga de continuidad para que haya opciones reales independientemente de que deba producirse alguna salida en la retaguardia, lo que parece probable por el interés que despiertan Natan o Valentín Gómez. Luiz Felipe, desde luego, lo tiene claro.