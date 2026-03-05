La portada de ESTADIO Deportivo de este viernes abre con la opciones reales de Antony de estar en el Mundial y dedica espacio tanto al derbi chico como a Ramón Vázquez y Antonio Fernández

La portada de ESTADIO Deportivo para el viernes 6 de marzo de 2026:

- VIGILADO

Fuentes cercanas a la selección brasileña aseguran a ESTADIO que Ancelotti sigue muy de cerca a Antony de cara a la próxima lista y al Mundial, y que lo sucedido en el derbi del domingo no afecta en nada a sus posibilidades, mayores desde la grave lesión de Rodrygo

- DERBI CON DRAMA

Betis Deportivo y Sevilla Atlético se miden este viernes (21:15 horas) en el feudo verdiblanco en un duelo de urgencias para apurar sus opciones de salvación

- ADIÓS AL SEVILLA DE RAMÓN VÁZQUEZ

La leyenda sevillista se prejubila tras 43 años al servicio del club, primero como ídolo sobre el césped y luego en los despachos

- "SIEMPRE ESTARÉ ABIERTO A VOLVER"

Antonio Fernández, que fuera secretario técnico con Monchi, afirma en ESTADIO que si el club nervionense lo llama no dudaría en regresar