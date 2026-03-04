La portada de ESTADIO Deportivo para el miércoles, 4 de marzo de 2026

Los canteranos del Sevilla FC dan la cara, el primer día de Sofyan Amrabat en su vuelta al Real Betis, la goleada insuficiente del FC Barcelona ante el Atlético de Madrid y el cartel de la gran final de la Copa del Rey que completarán hoy Real Sociedad o Athletic Club

La portada de ESTADIO Deportivo para este miércoles, día 4 de marzo de 2026, tiene como protagonista a los canteranos del Sevilla FC, un grupo de jovenes que está tirando del carro en el peor momento de la historia reciente del club nervionense. Además, otras noticias destacadas son las confesiones de Sofyan Amrabat, que cuenta sus sensaciones después de volver a los entrenamientos con el Real Betis y se sincera sobre todo el proceso de su lesión, y la apurada clasificación del Atlético de Madrid para la final de la Copa del Rey pese a ser goleado por el FC Barcelona. Su rival en La Cartuja será Real Sociedad o el vigente campeón, el Athletic Club.

El Sevilla se aferra a su canteranos: "Son los que dan la cara"

Al Sevilla FC le han entrado las prisas por atar al descollante Joaquín Martínez 'Oso', quien de nuevo fue el mejor del equipo en un derbi empatado con el golazo de Isaac Romero, con un buen partido de Kike Salas, con Juanlu, con Carmona... "Que en el primer equipo haya siempre 4 ó 5 canteranos será bueno en lo económico y en lo deportivo... pero no le pidamos lo mismo que a Nianzou", asegura un orgullo Agustín López, director de los escalafones inferiores nervionenses.

Sofyan Amrabat promete "una sorpresa"

El mediocentro marroquí, por fin de vuelta al Real Betis, se entrenó por primera vez en la Ciudad Deportiva Luis del Sol con muy buenas sensaciones. Luego, atendió a los medios del club verdiblanco para sincerarse sobre los malos momentos que ha pasado en este largo proceso de su lesión, el dolor añadido por Isco Alarcón, las dudas sobre su compromiso que le ha tocado escuchar o un final muy feliz que ya vislumbra para la presente temporada.

El Atlético de Madrid, finalista de la Copa del Rey

FC Barcelona 3-0 Atlético de Madrid (Global de 3-4). Con un tanto de penalti transformado por Raphinha Dias en el tiempo añadido de la primera mitad y el doblete que Marc Bernal consumó en el 70', el Barça tuvo contra las cuerdas al Atlético durante más de 20 minutos, quedándose a las puertas de la forzar la prórroga.

Real Sociedad - Athletic Club: lucha por otro billete para La Cartuja

El rival del Atlético de Madrid en la final de Sevilla saldrá del encuentro que enfrentará esta noche (21:00 horas) en el Reale Arena de San Sebastián a la Real Sociedad y al Athletic Club. El conjunto donostiarra parte con una ligera ventaja después del marcador de 0-1 cosechado en el duelo de ida disputado en Bilbao.