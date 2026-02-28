30 aniversario

La portada de ESTADIO Deportivo para el domingo 1 de marzo de 2026

Segundo y último duelo cainita de la temporada, con el antes conocido como Estadio Olímpico como escenario por vez primera, al menos con puntos en juego

La celebración del 2-1 el curso pasado (a la izquierda) y del gol sevillista (al lado).IMAGO

La portada de ESTADIO Deportivo para el domingo 1 de marzo de 2026:

- REAL BETIS - SEVILLA FC (18:30 HORAS) / INIGUALABLE

Primer derbi oficial en La Cartuja. El Betis busca su tercer triunfo consecutivo para afianzarse en la quinta plaza y acercarse a la Champions. El Sevilla quiere ganarlo a domicilio más de cuatro años después

- ADIÓS A COUDET Y ¿HOLA A QUIQUE?

Pese a la negar los contactos hace sólo unas horas, finalmente el 'Chacho' llega a un acuerdo hasta finales de 2027 con River Plate y el Alavés piensa en Sánchez Flores como su relevo

- TOCA FONDO TODAVÍA SIN DEMICHELIS

El Mallorca, que perdió en casa contra la Real, no levanta cabeza a la espera de que su nuevo entrenador, que ya les alecciona aunque sin sentarse de momento en el banquillo, tome las riendas

- LA NUEVA GUERRA AFECTA AL DEPORTE

Los bombardeos de la fuerza israelí-estadounidense sobre Irán y la respuesta de la república islámica ponen en jaque el GP de Bahréin y la presencia de la otrora Persia en el Mundial de 2026.

