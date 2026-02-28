La portada de ESTADIO Deportivo para el domingo 1 de marzo de 2026
Segundo y último duelo cainita de la temporada, con el antes conocido como Estadio Olímpico como escenario por vez primera, al menos con puntos en juego
La portada de ESTADIO Deportivo para el domingo 1 de marzo de 2026:
- REAL BETIS - SEVILLA FC (18:30 HORAS) / INIGUALABLE
Primer derbi oficial en La Cartuja. El Betis busca su tercer triunfo consecutivo para afianzarse en la quinta plaza y acercarse a la Champions. El Sevilla quiere ganarlo a domicilio más de cuatro años después
- ADIÓS A COUDET Y ¿HOLA A QUIQUE?
Pese a la negar los contactos hace sólo unas horas, finalmente el 'Chacho' llega a un acuerdo hasta finales de 2027 con River Plate y el Alavés piensa en Sánchez Flores como su relevo
- TOCA FONDO TODAVÍA SIN DEMICHELIS
El Mallorca, que perdió en casa contra la Real, no levanta cabeza a la espera de que su nuevo entrenador, que ya les alecciona aunque sin sentarse de momento en el banquillo, tome las riendas
- LA NUEVA GUERRA AFECTA AL DEPORTE
Los bombardeos de la fuerza israelí-estadounidense sobre Irán y la respuesta de la república islámica ponen en jaque el GP de Bahréin y la presencia de la otrora Persia en el Mundial de 2026.