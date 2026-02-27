El capitán Valverde, soluciones para Mbappé, la remontada de Flick y ya huele a derbi, así vienen las portadas hoy

Las portadas del 27 de febrero, llegan con una mezcla de lo que pasará este próximo fin de semana con especial atención al derbi entre Real Betis y Sevilla

Las portadas del 27 de febrero llegan cargadas de fútbol y una mezcla entre los últimos coletazos de la Champions League con el Real Madrid, el deseo de remontada del Barcelona y como no, el gran derbi que disputarán este próximo domingo Real Betis y Sevilla en el Estadio de la Cartuja.

Fede Valverde y Mbappé, alegría y preocupación para el Real Madrid

La portada del diario Marca trae a uno de los grandes protagonistas de la última noche de Champions League como fue Fede Valverde y con un 'Capitán Valverde' lo califican como la extensión de Arbeloa en el césped. El diario AS por su parte apunta a que 'Mbappé busca soluciones' en relación a la lesión que sufre de rodilla y descartando una opción quirúrgica. La estrella del Real Madrid apuesta por un tratamiento conservador.

La remontada del Barcelona de la mano de Flick y la lesión de Frenkia De Jong

En Mundo Deportivo traen palabras de Hansi Flick que este próximo sábado cumplirá 100 partidos dirigiendo al Barcelona. Lo primero es creer que se puede. Por el club y por los fans, a los que necesitamos a nuestro lado", declara el alemán. El diario Sport habla de la lesión de De Jong con un 'De Jong KO'. El jugador sufre una lesión en el bíceps distal de la pierna derecha que le dejará fuera alrededor de un mes.

La portada de ESTADIO Deportivo

En nuestra portada de este viernes 27 de febrero, traemos la imagen de los presidentes de Real Betis y Sevilla en uno de los actos previos al gran derbi que se disputará este próximo domingo a partir de las 18:30 en el Estadio de la Cartuja. Junto a los presidentes aparece el alcalde de la ciudad hispalense, José Luis Sanz y el titular 'Huele a derbi'.