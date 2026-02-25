Sevilla se calienta ante el derbi, Sorloth da alas al Atlético, el Real Madrid se la juega...así vienen las portadas

Mientras la Champions sigue avanzando y el Atlético de Madrid ya está en octavos y el Real Madrid se la juega esta noche en el Bernabéu, la gran atracción sigue siendo el derbi sevillano de este domingo

Todos los ojos del mundo del fútbol español estarán puestos este fin de semana en Sevilla con la disputa de uno de los partidos más bonitos del año entre el Real Betis y el Sevilla FC. Incluso en una semana clave en la que Atlético de Madrid y Real Madrid se juegan pasar a octavos en la Champions, cuesta despegar la vista de la capital hispalense, donde tanto los verdiblancos como los de Nervión están empezando a calentar las horas previas. Mientras que volviendo a la competición continental, el Atlético superó un problema importante ante el Brujas gracias a tres goles de Sorloth; y los blancos se la juegan esta noche en el Bernabéu, donde no estará Kylian Mbappé.

Emoción antes del derbi

El derbi sevillano es uno de los grandes partidos del año y como tal, la gran estrella bética, Antony, quiere hacer un buen papel y seguir sumando para los de Pellegrini, que ahora mismo son muy favoritos ante un Sevilla en horas bajas. Más allá de que realmente en estos partidos se más importante el día en sí mismo que el momento actual, por todo lo que implica. Aunque el brasileño es consciente de lo que significa y quiere dejar su huella: "Desgraciadamente, no pude jugar el anterior derbi. Es uno de los partidos más importantes del año por su grandeza. Es un partido diferente a todos y hay que jugarlo con cabeza delante de nuestra afición".

Sorloth salva al Atlético

El Atlético de Madrid está en octavos de final tras barrer al Brujas en una segunda parte perfecta y donde aprovechó su efectividad al máximo con cuatro disparos a puerta y cuatro goles. El duelo entre el rojiblancos y belgas no defraudó en absoluto. Al igual que en el partido de ida, hubo mucho ritmo e intensidad y ocasiones de gol, pero fueron tres goles de Sorloth los que decantaron la balanza, y junto a un golazo de Johnny Cardoso, dejaron en nada el tanto belga, de Ordoñez.

El Real Madrid, a la guerra sin Mbappé

La Champions League entra en terreno decisivo para el Real Madrid y el Benfica, que se enfrentan en el partido de vuelta de la ronda eliminatoria con un billete en juego para los octavos de final. El escenario será el Santiago Bernabéu, donde solo uno de los dos gigantes europeos seguirá con vida en la máxima competición continental y pese a que el Madrid parte con ventaja tras el gol de Vinicius en la ida, no puede ni mucho menos relajarse, además de que no estará su estrella, Kylian Mbappé, por lesión.