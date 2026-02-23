El título del Baskonia, el liderato del Barça, el respiro del Sevilla... Así vienen las portadas

El título copero del equipo vitoriano comparte protagonismo en las portadas deportivas de este lunes con el triunfo del Barça y la victoria redentora del Sevilla en Getafe

El fútbol en sus diferentes vertientes suele ser habitualmente el protagonista de las portadas de las principales deportivas salvo eventos de enorme calado, pero este lunes comparte protagonismo con el baloncesto.

Y es que las primeras páginas de la prensa capitalina están dedicadas al triunfo del Baskonia en la final de la Copa del Rey al imponerse al Real Madrid por 100-89, lo que le permitió a los vitorianos levantar un título que no conquistaban desde 2009.

Así las cosas, tanto Marca como el diario As dedican su portada a este hito. El primero utiliza una palabra en euskera para titular, 'Txapeldunak', que significa campeones, mientras que el segundo apuesta por 'Vitoria vuelve a ser feliz'.

Sin embargo, la prensa catalana se centra como es lógico en el triunfo liguero del Barça contra el Levante por 3-0 que lo aúpa de nuevo al liderato tras el pinchazo el día anterior del Real Madrid contra Osasuna. Mundo Deportivo emplea como titular 'Otra vez líder' y Sport saca pecho tras adelantar a los blancos: "Solo hay un líder".

Por su parte, ESTADIO Deportivo abre su portada de este lunes 23 de febrero con el importantísimo triunfo del Sevilla en el feudo del Getafe, en un partido en el que los nervionenses se impusieron por 0-1 con gol de Sow tras jugar más de una hora en superioridad numérica por la expulsión de Djené. 'Respiran', titula este medio.

También tiene cabida el arranque espectacular en su competición de Kévin Denkey, uno de los delanteros que gustan en el Betis para reforzar la delantera en verano tras haberlo intentado en enero: "Kévin Denkey ofrece garantías". El togolés ya lleva dos goles y una asistencia en dos partidos con el Cincinnati de la MLS.