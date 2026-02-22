Pinchazo bético, batacazo pamplonica del Real Madrid, una apisonadora llamada Carlos Alcaraz, bronce histórico en esquí de montaña...así vienen las portadas

La gran noticia del día en el mundo del deporte fue el bronce olímpico de Ana Alonso y Oriol Cardona en el relevo mixto de esquí de montaña, gran alegría del sábado junto al triunfo de Carlos Alcaraz en Doha

La actualidad de este domingo va de pinchazos en el planeta fútbol, pues el Real Betis no pudo pasar del empate ante el Rayo Vallecano cuando tenía en su mano poner mucha presión al Atlético de Madrid en la pugna por la cuarta plaza de Champions, mientras que el Real Madrid se dejó tres puntos en Pamplona frente a un peleón Osasuna. Luego en el mundo polideportivo todo son alegrías, con el gran triunfo de Carlos Alcaraz en Doha y una nueva medalla olímpica en Milano Cortina, gracias al bronce de Oriol Cardona y Ana Alonso en el relevo mixto de esquí de montaña.

Pinchazo bético en mal momento

El Betis llegaba en racha y oliendo la Champions a un partido clave antes del derbi sevillano de la semana que viene, pero el Rayo salió respondón e Isi Palazón igualó un gol inicial de Bakumbu, mientras que luego unas decisiones cuanto menos polémicas de Martínez Munuera dejaron sin opciones a los de Manuel Pellegrini, que se llevan un palo en el sueño de asaltar la cuarta plaza.

Batacazo del Real Madrid en Pamplona

La mayor intensidad de Osasuna tuvo un merecido premio para los hombres de Alessio Lisci que se llevaron un gran triunfo ante el Real Madrid, infligiendo así la primera derrota a Álvaro Arbeloa en LaLiga. Los rojillos aguantaron hasta el tiempo de descuento para llevarse los tres puntos gracias a un gol de Raúl García, que rompía la igualdad que habían puesto Vinicius y Budimir. Esta victoria le permite distanciarse todavía más de la zona de descenso y acercarse a Europa, mientras que al Madrid le puede costar el liderato si gana el Barça esta noche.

Huracán Carlitos Alcaraz

50 minutos necesitó Carlos Alcaraz para arrasar a Arthur Fils en la gran final del ATP 500 de Doha y con un dominio increíble sumar su segundo título del año, cerrando el partido con un incontestable 6-2 y 6-1 ante un jugador superado desde el primer momento como el galo, que acaba de volver de una larga lesión. Con esta ya son 12 las victorias de Carlitos este 2026.

Ana Alonso y Oriol Cardona dan un paso más en la historia

Tras ganar un bronce y un oro en las pruebas individuales, el equipo español de esquí de montaña fue un paso más allá logrando la tercera presa en Milano Cortina 2026. Ana Alonso y Oriol Cardona celebraron la gloria, pues pese a que la granadina cometió un error en una transición y fue penalizada, un gran despliegue del catalán les permitió tener ventaja suficiente sobre los cuartos y saborear una nueva medalla. Eso sí, no les dio para pelear con Francia y Suiza.