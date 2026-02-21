Arbeloa, tras su primera derrota en LaLiga: "﻿Podía haber falta en la acción previa al gol,﻿ dos fueras de juego muy justos en contra..."

El preparador blanco se ha mostrado autocrítico aunque ha sembrado ciertas dudas de algunas decisiones arbitrales: "No es fácil hacerlo miércoles-domingo, pero es lo que se nos exige"

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, ha pasado por la sala de prensa para analizar la que ha sido su primera derrota en Liga desde que llegó al conjunto blanco, que en el gol de Budimir habló de una falta previa que no se revisó. "Por lo poco que he visto, podía haber habido falta en la acción de antes. Dos fueras de juego muy justos han sido en nuestras contra. No hemos hecho un buen partido, hay que jugar mucho mejor, con más intensidad. No es fácil hacerlo miércoles-domingo, pero es lo que se nos exige. Esto es el Real Madrid. Sabía que era exigente y no estaba equivocado", ha reconocido el técnico blanco.

El cambio de Valverde

"Está haciendo mucho esfuerzo muchos partidos seguidos, con muchas molestias. Ha notado lo de las últimas semanas. Y he preferido no arriesgar con Fede. Fue más por no arriesgar, por si se podía lesionar".

La derrota le deja tocado

"Tocado no. A nadie le gusta perder y menos a nosotros. Esto va a ser muy largo, dije que no había empezado la temporada. Y pienso lo mismo, ha sido una primera parte donde tuvimos control, pero nos faltó velocidad. Ante cualquier bloque bajo hay que mover más rápido el balón. Necesitamos tener desborde por ambos lados. Volcamos mucho por banda izquierda, que es normal, pero así somos fáciles de defender. El miércoles tenemos otro partido y a encararlo de la mejor manera".

Le faltó frescura al equipo

"No dije que habíamos sido muy lentos, sino que nos faltó mover el balón más rápido y crear más peligro. Es cuestión de concepto, saber qué queremos hacer y qué queremos provocar. Tenemos que seguir insistiendo, para ver qué hicimos bien el martes y hoy no. Quedan muchísimos partidos. Tenemos mucho margen de mejora. Si no estás al 100%, cualquiera te pude ganar. Los rivales preparan muy bien los partidos".

El equipo no enlaza dos partidos con solidez

"He dicho que siempre hay que igualar la intensidad del rival. No sé si digo las cosas diferente o me expreso mal. Es verdad que no somos capaces de enlazar partidos, aunque veníamos de tres buenas victorias. Pero esto es día a día. No podemos pararnos en el cuarto partido. Para eso trabajamos".

Mbappé no está bien físicamente

"Descansó el fin de semana pasado, no jugó contra la Real, que no era cualquier equipo. Cuando creemos que no está en condiciones no vamos a arriesgar. Es algo que no decido solo, lo hago con los médicos. Él se veía para jugar y, como digo, no jugó contra la Real".

Qué supone esta derrota

"Espero que no suponga nada, porque nos jugamos la vida de nuevo en cuatro días. Un equipo muestra su fortaleza en las dificultades. Lo que no pueden venir las dudas. Creo en mi equipo. Nos falta mantener la exigencia en el tiempo. Seguiremos trabajando, insistiendo y sacando lo mejor de cada jugador, porque los necesitamos a todos".