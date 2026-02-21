Osasuna 2-1 Real Madrid: Raúl García deja en bandeja el liderato al Barça

Budimir adelantó a Osasuna desde los once metros, Vinicius empató en la seguna mitad pero Raúl García hizo justicia en el tiempo añadido dejando los tres puntos en El Sadar

La mayor intensidad de Osasuna tuvo un merecido premio para los hombres de Alessio Lisci que se llevaron un gran triunfo ante el Real Madrid, infligiendo así la primera derrota a Álvaro Arbeloa en LaLiga, aunque los rojillos tuvieron que esperar hasta el tiempo de descuento para llevarse los tres puntos que además le permiten distanciarse todavía más de la zona de descenso y acercarse a Europa.

El Madrid salió con la intención de mandar con el balón, y lo hizo, Osasuna le dejó y se sintió cómodo porque los blancos, salvo algún chispazo contado de Vinicius, apenas pusieron en aprietos a la zaga rojilla. El ataque de los blancos era demasiado estático y previsible y Osasuna se afanaba en robar algún balón para montar el contragolpe. Hasta dos tuvo en las botas de Víctor Muñoz pero el exmadridista no supo sacar provecho de ellos. Con el paso de los minutos Osasuna fue ganando presencia sobre el área rival sobre todo gracias a un omnipresente Budimir que tuvo una clarísima ocasión a remate de un enorme servicio de Rubén García.

Budimir rondó el gol... hasta que lo encontró

El croata tocaba el balón casi en la línea de gol pero Courtois sacaba una mano milagrosa para mantener un 0-0 que no duraría mucho más. Lo alargó el poste también ante otro remate de cabeza certero de Budimir desde más allá del punto de penalti pero el croata iba a encontrar su premio en una lucha de balón con Asencio. El defensa despejaba el balón pero Courtois, que había salida de su portería, pisaba al delantero cometiendo penalti.

No lo vio el colegiado Alejandro Quintero, que de primeras mostró la amarilla al croata por simular. Sin embargo, su colega del VAR le avisaba para que revisara la acción y tras ver el claro pisotón, señaló el punto de penalti y cambió la amarilla para Courtois. No le tembló el punto a Budimir, que engañó a Courtois para hacer el 1-0.

Así se llegó al descanso y de forma merecida ya que el Real Madrid apenas puso en aprietos a Herrera en una remate mordido de Tchouameni que se envenenó con el bote lo que obligó al meta rojillo a mandar a córner. Se podría esperar un cambio de actitud de los blancos tras el paso por vestuarios pero no fue así. De hecho, era Osasuna el lejos de defender el resultado, quería más...

Con poco el Madrid empata, pero no contaba con Raúl García

Pero poco a poco el Real Madrid comenzaba a subir el ritmo. Avisaba Güler con un disparo desde la frontal y poco después Herrando evitaba el remate de Vinicius ante Herrera, demostrando el conjunto blanco que le hacía falta poco para crear peligro. Y así acabaría llegando el empate, aunque antes a Mbappé le anularon un gol por fuera de juego.Valverde se descolgaba para romper líneas y poner un servicio al corazón del área que Vinicius pescaba entre los centrales metiendo la pierna y haciendo el 1-1 en el 73'.

Quedaba todavía un mundo y el guion invitaba a pensar en que el Real Madrid acabaría remontando como otras tantas veces pero no contaban con la figura de Raúl García. El delantero, que entró poco antes del 1-1 por Budimir, aprovechaba un error de Dani Ceballos en la salida de balón y un buen servicio de Raúl Moro para recortar a Asencio y batir a Courtois con una ajustado disparo.

Lo anulaba el colegiado por fuera de juego cortando la celebración de la grada, pero después de que el VAR tirara las líneas, era el propio Asencio con su rodilla el que rompía el fuera de juego, por lo que gol acababa subiendo el marcador para segundo festejo rojillo. Ya estaba el tiempo cumplido, se añadió algo más pero para entonces el resultado ya sería inamovible. Le puede durar poco el liderato al Real Madrid, que de ganar este domingo el Barça al Levante volvía a la segunda plaza.

- Ficha técnica

Osasuna: Herrera, Rosier (Arguibide 82'), Catena, Herrando, Galán, Moncayola (Moro 82'), Torró, Víctor Muñoz, Rubén García (Abel Bretones 67'), Oroz (Iker Muñoz 71'), Budimir (Raúl 67').

Real Madrid: Courtois, Carvajal (Trent 64'), Asencio, Alaba, Carreras, Valverde (Gonzalo 75'), Güler (Ceballos 82'), Tchouameni, Camavinga (Brahim 64') Mbappé, Vinicius.

Goles: 1-0 (39') Budimir; 1-1 (73') Vinicius; 2-1 (91') Raúl García.

Árbitro: Alejandro Quintero (andaluz). Amonestó a Oroz y Moncayola por parte de Osasuna; a Courtois, Trent, Vinicius y Alaba por el lado del Real Madrid.

Incidencias: Estadio de El Sadar. 22.490 espectadores.