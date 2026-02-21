Clasificación Vuelta a Andalucía 2026 tras la 4 etapa | Iván Romeo, líder al desenlace

El pucelano Iván Romeo llega como líder a la última etapa de la Vuelta a Andalucía 2026, que decidirá el ganado en Lucena

De belga a belga. De Milan Fretin a Tom Crabbe. Si en Lopera se impuso el primero, el segundo lo ha hecho en la localidad cordobesa de Pozoblanco y ha dejado la Vuelta a Andalucía - Ruta del Sol 2026 como estaba, con Iván Romeo líder a falta de una etapa para el final.

Tanto la tercera como la cuarta etapa de la ronda andaluza eran parecidas y el desenlace fue el mismo, llegada al sprint y triunfo belga. Y todos los favoritos guardando fuerzas para una última etapa entre la Roda de Andalucía (Sevilla) y Lucena (Córdoba) donde se decidirá la Vuelta a Andalucía, previsiblemente, en los 30 últimos kilómetros, con las dos subidas al único puerto de montaña que les espera.

Crabbe se impuso en la localidad pozoalbense al noruego Wärenskjold y al francés Dujardin, con el español Alex Aranburu de nuevo en los puntos, en cuarta posición. El ciclista del Cofidis fue el único español entre los diez primeros en meta, donde también apareció con un octavo puesto el venezolano Orluis Aular, que no pudo seguir sumando puntos para un Movistar Team más pendiente de reforzar el liderato de Romeo.

Los puntos logrados por Laporte permiten al Visma superar por esa distancia al Movistar Team en la clasificación UCI, aunque es el equipo español el que lidera la tabla por equipos de la carrera andaluza.

Clasificación de la etapa 4 de la Vuelta a Andalucía 2026

1. Crabbe, Tom (Team Flanders-Baloise) 03:50:02

2. Wärenskjold, Soren (Uno-X Mobility) m.t.

3. Dujardin, Sandy (Team TotalEnergies) m.t.

4. Aranburu, Alex (Cofidis) m.t.

5. Laporte, Christophe (Team Visma | Lease a Bike) m.t.

6. Zingle, Axel (Team Visma | Lease a Bike) m.t.

7. Buratti, Nicolò (MBH Bank Ballan Telecom Fort) m.t.

8. Aular, Orluis (Movistar Team) m.t.

9. Wright, Fred (Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team) m.t.

10. Penhoët, Paul (Groupama-FDJ United) m.t.

Clasificación general de la Vuelta a Andalucía 2026 tras la etapa 4

1. Romeo, Iván (Movistar Team) 15:03:06

2. Leknessund, Andreas (Uno-X Mobility) + 07

3. Grégoire, Romain (Groupama-FDJ United) + 49

4. Laporte, Christophe (Team Visma | Lease a Bike) + 50

5. Barrenetxea, Jon (Movistar Team) + 51

6. Pidcock, Tom (Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team) + 52

7. Kulset, Johannes (Uno-X Mobility) + 52

8. Traen, Torstein (Uno-X Mobility) + 52

9. Wright, Fred (Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team) + 53

10. Aranburu, Alex (Cofidis) + 54

11. Tronchon, Bastien (Groupama-FDJ United) + 54

12. Martín, Gotzon (Euskaltel-Euskadi) + 54

13. Boichis, Adrien (Red Bull-BORA-hansgrohe) + 54

14. Vlasov, Aleksandr (Red Bull-BORA-hansgrohe) + 54

15. Burgaudeau, Mathieu (Team TotalEnergies) + 54

16. Fancellu, Alessandro (MBH Bank Ballan Telecom Fort) + 54

17. Christen, Jan (UAE Team Emirates-XRG) + 54

18. Chumil, Sergio (Burgos Burpellet BH) + 54

19. Cobo, Ivan (Equipo Kern Pharma) + 54

20. Nespoli, Lorenzo (MBH Bank Ballan Telecom Fort) + 54