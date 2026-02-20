Clasificación Vuelta a Andalucía 2026 tras la 3 etapa | Fretin gana e Iván Romeo refuerza su liderato

El belga Fretin se impuso en el esprint celebrado en Lopera y romeo logró mantener su diferencia al frente de la clasificación

Se esperaba una llegada masiva en la tercera etapa de la Vuelta a Andalucía 2026 y los ciclistas no defraudaron. El triunfo fue para el belga Milan Fretin, pero el gran ganador de la jornada fue el vallisoletano Iván Romeo, que pudo defender con solvencia su maillot de líder y que, salvo sorpresa, se presentará en la última etapa de la ronda andaluza portando ese maillot amarillo.

Mañana, en una etapa por tierras cordobesas con las mismas características que ésta, la lógica dice que se decidirá también al sprint y que no habrá diferencias entre los primeros clasificados. Tras una subida inicial, luego hay 90 kilómetros con subidas y bajadas cómodas en una ruta por el Valle de los Pedroches que no tiene cerros exigentes.

Fretin se impuso en el final de Lopera (Jaén) por delante de los franceses Paul Penhoet y Christophe Laporte. Alex Aramburu volvió a quedarse con la miel en los labios, con una sexta posición, y Jon Barrenetxea también lo intentó y acabó noveno, justo por delante del que hasta hace unos meses era su compañero, el velocista colombiano Fernando Gaviria.

Clasificación de la etapa 3 de la Vuelta a Andalucía 2026

1. Fretin, Milan (Cofidis) 04:11:13

2. Penhoët, Paul (Groupama-FDJ United) m.t.

3. Laporte, Christophe (Team Visma | Lease a Bike) m.t.

4. Dujardin, Sandy (Team TotalEnergies) m.t.

5. Crabbe, Tom (Team Flanders-Baloise) m.t.

6. Aranburu, Alex (Cofidis) m.t.

7. Buratti, Nicolò (MBH Bank Ballan Telecom Fort) m.t.

8. Pidcock, Tom (Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team) m.t.

9. Barrenetxea, Jon (Movistar Team) m.t.

10. Gaviria, Fernando (Caja Rural-Seguros RGA) m.t.

Clasificación general de la Vuelta a Andalucía 2026 tras la etapa 3

1. Romeo, Iván (Movistar Team) 11:13:04

2. Leknessund, Andreas (Uno-X Mobility) + 07

3. Laporte, Christophe (Team Visma | Lease a Bike) + 50

4. Aranburu, Alex (Cofidis) + 54

5. Wright, Fred (Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team) + 54

6. Barrenetxea, Jon (Movistar Team) + 54

7. Fancellu, Alessandro (MBH Bank Ballan Telecom Fort) + 54

8. Tronchon, Bastien (Groupama-FDJ United) + 54

9. Vlasov, Aleksandr (Red Bull-BORA-hansgrohe) + 54

10. Martín, Gotzon (Euskaltel-Euskadi) + 54

11. Boichis, Adrien (Red Bull-BORA-hansgrohe) + 54

12. Cobo, Ivan (Equipo Kern Pharma) + 54

13. Burgaudeau, Mathieu (Team TotalEnergies) + 54

14. Christen, Jan (UAE Team Emirates-XRG) + 54

15. Pidcock, Tom (Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team) + 54

16. Thonnon, Senne (Team Flanders-Baloise) + 54

17. Chumil, Sergio (Burgos Burpellet BH) + 54

18. Diaz, Jose Manuel (Burgos Burpellet BH) + 54

19. Boulahoite, Rayan (Team TotalEnergies) + 54

20. Grégoire, Romain (Groupama-FDJ United) + 5