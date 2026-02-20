Athletic Club - Elche: en directo el partido de LaLiga EA Sports en vivo online

Sigue en directo el duelo de la jornada 25 entre Athletic Club y Elche en ESTADIO Deportivo

¡Buenas tardes y bienvenidos al directo del encuentro entre Athletic Club y Elche! Partido correspondiente a la 25ª jornada de LaLiga EA Sports y que podréis seguir desde ya la previa del choque con el posterior minuto a minuto.

El Athletic Club llega reforzado tras sus triunfos ante Real Oviedo y Levante UD, resultados que le han permitido volver a mirar hacia los puestos europeos. Sin embargo, el Elche CF aterriza en Bilbao inmerso en una racha de siete jornadas sin ganar. El contraste es evidente: ilusión local frente a necesidad visitante.

Ernesto Valverde deberá recomponer su once por las ausencias de Nico Williams y Yeray Álvarez , además de otras piezas importantes. El técnico analiza soluciones especialmente en el costado izquierdo, donde se decidirá parte del equilibrio ofensivo.

En los visitantes, Aleix Febas será fundamental para sostener el ritmo competitivo. Su capacidad para abarcar campo y dar equilibrio puede marcar el rendimiento del conjunto ilicitano

El equipo de Eder Sarabia ha pasado de mirar hacia arriba a verse al borde del descenso. La presión es evidente y la necesidad de efectividad resulta urgente en uno de los escenarios más exigentes del campeonato.

La Catedral vuelve a abrir sus puertas en un tramo determinante del campeonato. Athletic Club y Elche CF se enfrentan en la jornada 25 de LaLiga, en un choque que puede marcar el rumbo inmediato de ambos conjuntos. El duelo, programado para este viernes 20 de febrero, llega en un contexto de urgencias y aspiraciones muy distintas.

El equipo rojiblanco busca dar continuidad a su reciente mejoría, mientras que el cuadro ilicitano necesita frenar una dinámica preocupante. El contraste de sensaciones añade tensión a un encuentro que puede tener consecuencias relevantes en la clasificación.

El Athletic quiere confirmar su reacción

El bloque dirigido por Ernesto Valverde ha recuperado parte del carácter competitivo que parecía extraviado en el inicio del curso. Las victorias consecutivas ante Real Oviedo y Levante UD han devuelto la confianza a un vestuario que vuelve a mirar de reojo los puestos europeos.

La remontada frente al Oviedo supuso un impulso anímico significativo. En ese encuentro, Oihan Sancet asumió galones y fue decisivo, reafirmándose como una pieza clave en el proyecto. Su rendimiento actual refuerza la sensación de que el Athletic atraviesa un momento de crecimiento justo cuando más lo necesita.

No obstante, el técnico vasco deberá reorganizar su alineación debido a varias bajas sensibles, entre ellas Nico Williams y Yeray Álvarez. Las ausencias obligan a ajustar el once, especialmente en el costado izquierdo, donde se debate el perfil más adecuado tanto en defensa como en ataque.

Dudas tácticas y ajustes obligados

Uno de los focos está en el lateral izquierdo, con la disyuntiva entre experiencia y frescura. Más adelantado, la elección en banda puede condicionar la profundidad ofensiva. En ese contexto, Robert Navarro ha ganado protagonismo gracias a su buen momento de forma y podría ser determinante si encuentra espacios.

También preocupa el estado físico de Mikel Jauregizar, que terminó con molestias en el último compromiso. Cada decisión será clave en un equipo que aún compite en la Copa del Rey y que ha tenido que gestionar la exigencia de varias competiciones simultáneamente.

Pese a las dudas iniciales del curso, la figura de Valverde sigue siendo respetada en el entorno bilbaíno. Con el equipo en semifinales coperas y acercándose a la zona alta, su trabajo vuelve a ser valorado positivamente.

El Elche, entre la necesidad y la presión

La realidad del conjunto alicantino es distinta. Bajo la dirección de Eder Sarabia, el equipo ha pasado de ilusionarse con objetivos ambiciosos a verse inmerso en la pelea por la permanencia. Siete jornadas sin ganar han encendido las alarmas y el margen de error se reduce.

La visita a San Mamés representa un reto mayúsculo. El técnico deberá equilibrar su apuesta por el balón con una mayor solidez defensiva, aspecto que ha debilitado al equipo en las últimas fechas. Futbolistas como Aleix Febas serán fundamentales para sostener el ritmo en la medular, mientras que la posible participación de Rafa Mir podría aportar presencia y gol.

La presión rodea al banquillo visitante. Un tropiezo que acerque al equipo a los puestos de descenso podría comprometer la continuidad del proyecto. Así, el choque en Bilbao no solo define puntos en la tabla, sino también el futuro inmediato de ambos entrenadores.