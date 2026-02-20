Simeone, sin paños calientes: "Es más importante ganar que dar una buena imagen"

El técnico del Atlético de Madrid admite que su equipo necesita sumar los tres puntos este sábado frente al Espanyol, más allá de cómo los consiga, pues el Real Betis amenaza seriamente su cuarta plaza en LaLiga

Después de dos derrotas consecutivas en LaLiga y de haber sumado solo un punto de los últimos 9 en juego, el Atlético de Madrid recibe este sábado al Espanyol en el Metropolitano con la obligación de volver a la buena senda para no ver comprometida la cuarta plaza ante el acecho del Real Betis. Todo ello, tras otro pinchazo intersemanal en la Champions que deja totalmente abierta la eliminatoria previa a los octavos ante el Brujas.

Le necesidad aprieta a los rojiblancos y por ello su entrenador, Diego Simeone, aseguró que “es más importante ganar que dar una buena imagen” en el partido ante el conjunto perico, añadiendo al ser cuestionado por las dos caras de su equipo en esta temporada que no conoce a “un futbolista que no salga a ganar” un encuentro.

La distancia con Real Madrid y Barcelona

Aún viendo cómo se ha desempeñado su equipo en los duelos directos con el Real Madrid, al que ganó 5-2 en LaLiga y con el que cayó 2-1 en la Supercopa de España, y el Barcelona, al que goleó hace una semana por 4-0 en la Copa del Rey, a Simeone no le parece “exagerada” la distancia de 15 y 13 puntos respecto a ambos en la clasificación, respectivamente. La explicación es simple. “No fuimos capaces de jugar de la misma manera contra otros rivales”, remachó.

La explicación a la irregularidad rojiblanca

La irregularidad ha sido manifiesta en esta campaña en el cuadro colchonero, pero el 'Cholo' no quiso ser alarmista al respecto al buscar una explicación. “Porque son personas. Evidentemente, todas las personas no nos comportamos todos los días iguales, aunque nos gustaría comportarnos siempre de la misma manera. Siempre se habla de que el equipo no tiene intensidad, tira el partido... No creo. Son 20 años de entrenador, 19 de jugador y no conozco un futbolista que no salga a ganar un partido. Después, pasan situaciones que puedes atravesar de la mejor manera y situaciones que no las puedes atravesar. Y, en realidad, ahí aparecen las situaciones negativas del juego. Los partidos que nos tocó perder es porque jugamos mal. No hay otra cosa que yo valore conociendo siempre con la ilusión que enfrentan cada partido cualquier tipo de futbolista que he tenido”, destacó.

Los problemas de un calendario saturado

No obstante, el preparador argentino sí admitió que el cansancio hace mella en un grupo que afrontará ante el Espanyol su decimocuarto partido desde el 4 de enero. “Y con horarios difíciles de esas 72 horas... No sé a quién echarle la culpa. No hay 72 horas y yo lo veo mal. Pensaba que los horarios eran distintos…”, ironizó el técnico rojiblanco.

“Difícil sostenerlo eso. Los equipos necesitamos una plantilla amplia. No te alcanza con diez o doce jugadores como toda la vida. Está claro que hay muchos más partidos, la competencia en Champions creció si no te clasificas entre los ocho primeros para poder tener dos semanas que influyen de muy buena cara para lo que les toca y ni que hablar si llegas a semifinales o la final de la Copa del Rey, que te involucra más esfuerzo. No tengo duda de que las plantillas deben crecer. El trabajo nuestro como gestión debe ser importante y en consecuencia de lo que vamos viendo de cada partido al otro en relación a lo que los jugadores nos pueden dar y hasta dónde exigir, en el riesgo de que, después de seis partidos, el jugador se puede lesionar. Es una cuestión básica. Tenemos que gestionarlo, a veces es difícil, todos los partidos son importantes, a los jugadores les preguntas cómo está y te dicen que están bien... Está claro que ellos la intención la tienen y la gestión nuestra de parte física y de juego es clave”, analizó a la hora de evaluar el calendario.

No se fía del mal momento del Espanyol

Sea como fuere, los cinco sentidos de Simeone están puestos en un Espanyol que también llega en mal momento, pues no ha conseguido ganar aún en lo que va de año. “Nosotros siempre pensamos que nos vamos a encontrar con el mejor rival para tener controladas las situaciones que se pueden controlar. Es un equipo competitivo, absolutamente. Su entrenador (Manolo González) ha manejado esa versión del equipo para que pueda competir como lo hace. Tiene un trabajo defensivo increíble, de los mejores en ese 4-4-2 que lo manejan muy bien, y con mucha fuerza en ataque. Siempre tiene gente ofensivamente para ocupar las calles de ataque muy bien. Tendremos que llevar el partido dónde creemos que le podemos hacer daño”, sentenció.