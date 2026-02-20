Almeyda, sobre la redacción del acta de Galech Apezteguía:﻿ "Confíamos en que el arbitraje va a ser a imparcial pero ya cuando lo escribió, no lo hizo, entonces no lo reconoció"

El técnico sevillista ha abogado por dejar trabajar a los árbitros y confiar en su imparcialidad; aceptaría las disculpas en caso de que llegaran pero no las espera y confirma la vuelta de Januzaj a la convocatoria

Matías Almeyda, técnico del Sevilla, tendrá que acostumbrarse ahora a ver los partidos de sus jugadores fuera del área técnica durante los próximos siete partidos de LaLiga, salvo que el club logre reducir la sanción ante Apelación o el TAD. De ahí que el argentino ya tenga más o menos decidido desde dónde seguirá los partidos. "Estoy viendo, a ver dónde me dejan... No, yo los veo habitualmente, cuando ha pasado esto, que ya pasa a ser habitual, los veo en el vestuario. Tengo la señal que me llega con un montón de televisores y evitaría ir a una tribuna. Hay que evitar y dar, desde algún lado, tranquilidad. Los jugadores van a ser los importantes. Yo confío en Javi, confío en la gente que está ahí y confío en los jugadores plenamente. Después tendré mis minutos para hablar en el entretiempo y yo no soy tan importante, muchachos. Que me estuvieron haciendo guardia para filmarme, no soy tan importante. Los iba a saludar, ¿qué iba a hacer? Los respeto. No pasa nada. Sí me causó dolor esto, me causó dolor, me dio tristeza. Pero bueno, son las reglas. Me toca aguantarlas a mí y las tengo que aguantar, lamentablemente", ha explicado.

El preparador sevillista dejó varias reflexiones durante su rueda de prensa y una de ellas fue sobre sus disculpas y si espera alguna por parte del árbitro. "Lo público hay que ver si es realmente de corazón. Y como ustedes saben, yo no hago nada para quedar bien con nadie. Lo que hablo es porque lo siento y si pido disculpas es porque la siento. No pediría disculpas si no la siento pero eso tampoco yo soy quien, Acepto disculpas siempre. Si alguien viene y me dice: 'Matías, perdóname, me equivoqué'. No pasa nada, es parte. Estamos a 70.000 revoluciones por segundo, no pasa nada. Pero algún día por ahí sucede eso. Sería más humano de parte de todos y no quedarnos solo con una parte, porque creo que el conocimiento entre todos los que estamos en esto es cada vez mejor y debería ser un crecimiento. Es lo que yo pienso y es lo que anhelo, es lo que deseo. Ahora vamos a esperar a ver cómo el arbitraje sale con nosotros, y no debería ser así. Nosotros confiamos en que el arbitraje va a ser de la misma manera que siempre, siendo imparciales. Pero ya cuando lo escribió, no lo hizo, entonces quiere decir que no lo reconoció, o por escrito o puede ser verbal. Ya si no lo reconoció, está bien, piensa eso y lo acepto", ha recalcado.

Opinión sobre las explicaciones arbitrales recientes

"El árbitro se equivoca, el árbitro a veces lo hace muy bien. Yo no voy a ponerme en contra del arbitraje, la verdad que no. Y acepto que se equivoquen y nosotros lo que menos tenemos que pensar hoy, a partir de todo lo que ha sucedido, es en seguir pensando en el arbitraje porque no ganás nada. Entonces darle tranquilidad a ellos, que nadie los va a mirar pensando que nos perjudican y que hagan su trabajo con tranquilidad, que lo hagan con tranquilidad. Y que todos, porque en todos los partidos hay protestas, en todos los partidos he visto protestas desmedidas. Entonces no somos solo nosotros, sino hay muchos más y en realidad buscamos que el crecimiento y que esta Liga se siga manteniendo como una de las mejores del mundo".

Cómo ha afectado la sanción al vestuario

"Yo siento un vestuario que no le modifica eso. Siento un compromiso muy grande. Siento cariño. He recibido muchas palabras muy lindas de muchos de los jugadores que me han llegado a emocionar y tanto los jugadores como yo como la gente que está acá sabe lo que nos estamos jugando. Entonces, desde donde sea, le agradezco todo lo que tengo a este grupo porque lo he dicho más de una vez: este grupo merece terminar bien. Este grupo está poniendo todo lo que tiene, más allá de que a veces todos nos equivocamos, pero están dejando el alma, lo están dando todo y esperemos que nos alcance por el bien de nuestra institución, por el bien de nuestro público y por el bien del fútbol español. Que Sevilla siempre sea uno de los equipos grandes creo que a nivel mundial les favorece, porque he tenido posibilidad de estar por varias partes del mundo y cuando nombrás a Sevilla llama la atención. Los jugadores quieren venir acá. Este equipo se mira como un equipo normal. Entonces estamos en esa posibilidad de que este equipo vuelva a reubicarse en el lugar que merece, que quiere y que muchos han visto. Vamos en ese proceso, en ese tiempo difícil, con obstáculos, con lucha, con un montón de cosas, pero este equipo es importante para la Liga."

No piensa en un mal resultado en Getafe

"Siempre con la negatividad estamos. Si yo tengo que pensar que todos los partidos los vamos a perder, como me preguntan y no tengo que estar, no hay un entrenador que entrene para perder. Nuestro pensamiento es sumamente positivo. Y deseando que las cosas salgan bien, estamos enfocados en este partido. Y finales son todas las que venimos jugando desde el primer día".

Es una final

"Nosotros jugamos finales desde el primer partido que dirigí en Portugal, ¿se acuerdan? En la pretemporada. Desde ahí eran finales, y eran amistosos. Jugamos en tres días dos partidos, eran finales, porque estábamos siendo juzgados a ver si iba o no iba. Son todas finales, no me modifica ningún partido que sea más que otro. Son todos para mí totalmente importantes, porque está dependiendo el futuro de un club. Entonces no diferencio entre uno y el otro".

El Getafe

"Vamos a enfrentar a un rival que su estilo de juego lo tiene muy trabajado. Que son difíciles. Que te dejan el alma en cada pelota. Tienen sus estrategias. Y los respeto. Nosotros trataremos de hacer nuestro juego, sobre todo desde el plano de la tranquilidad, que es la que tenemos que tener. Y desde ahí desarrollar el partido ante un rival que sabemos que es duro".

El estilo del Getafe

"Yo creo que en la Liga todos juegan de diferente manera. Son pocos equipos los que coinciden, en mi opinión, en algo que se repite de un equipo al otro lo mismo. Todos tienen su estrategia, todos tienen su forma y son válidas. Nosotros tenemos la nuestra, que hemos tratado de ir modificando. Pero sabemos que es uno de los rivales duros. Un rival que no concede pasos, que tiene gente de buen juego aéreo, que está organizado, que está ordenado. Entonces vamos planificando el partido para tratar de sumar puntos".

Januzaj vuelve a la convocatoria

"Sí, está en el grupo que va a viajar. A medida que pasan los días se va sintiendo mejor pero ustedes saben que, de estar tanto tiempo afuera, jugar de arranque no lo contemplo. Pero sí, digamos, de ir con esta organización que tenemos, que cuando viene un lesionado no puede utilizar tantos minutos. Januzaj va a ser parte de la delegación que va a viajar".