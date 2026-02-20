Matías Almeyda habla claro tras su sanción: "Pido disculpas públicamente, pero también las acepto"

El técnico argentino quiso hablar sobre esa acción que le acabó costando la sanción el pasado sábado, dejando claro que considera que la misma fue injusta y que acepta unas disculpas

El Sevilla FC, este próximo domingo, disputará un duelo importantísimo para sus intereses, como es el que le enfrentará al Getafe CF. Este partido, con todo lo que ha ocurrido en estas últimas semanas y con el derbi a la vuelta de la esquina, resulta imprescindible para esa pelea por la permanencia en la que se encuentra inmersa la entidad. Además, a todo esto hay que sumarle una semana que ha estado marcada por la sanción a Matías Almeyda por los hechos que acontecieron en el duelo frente al Deportivo Alavés, que ha acabado derivando en que el argentino no pueda estar durante siete encuentros en los banquillos.

Es por eso que, este viernes, su rueda de prensa era más que esperada, ya que era la primera reacción del argentino tras haberse conocido la cantidad de partidos que iba a estar fuera. A todo eso, hay que sumarle las quejas por la redacción del acta, al reclamar que no fueron hechos suficientes como para expulsarlo. Sobre todo eso, ha querido hablar en sala de prensa. "Después del partido hablé con la mayoría de ustedes y remarqué cada punto. Lo que iba a suceder y el arrepentimiento mío por haberme equivocado por ser expulsado. Considero esto como una injusticia. Fue injusto. Nada avala las reacciones de las personas, pero se podría haber evitado en lugar que yo no tenía que haber sido expulsado", declaró a la pregunta de ESTADIO Deportivo.

Sobre su reacción, quiso resaltar una cuestión, y esa es la ausencia del insulto. "Como todos seres humanos nos equivocamos. Ahora, no hay insultos. Lo quiero remarcar. No insultos. Una cosa es que proteste por una acción y otra cuando una persona insulta a la otra o increpa a otra gente. Eso, en mi caso, no existe. Y quiero remarcarlo porque los hechos avalan eso. Después hay reacciones que podemos discutirlas dependiendo cómo. Pero es algo que no considero que el arbitraje esté en contra mí", respondió.

Por último, no dudó en recalcar sus disculpas por todo lo que aconteció el pasado sábado, pero también quiso dejar un pequeño recado. "He pedido disculpas. Tanto para abajo no me tiro solo. Ya es demasiado y lo acepto (...) Pido disculpas cuando son necesarias, pero acepto disculpas. Pido disculpas públicamente, no tengo vergüenza en pedirlas, pero también acepto, porque todos nos equivocamos. A no ser que exista la perfección en los seres humanos, que pisamos esta tierra. No existe", finalizó.