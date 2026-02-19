Sergio Ramos aterriza en Sevilla en medio de la compra del Sevilla FC

ESTADIO Deportivo ha podido saber de primera mano de la llegada de Sergio Ramos a la capital hispalense, todo eso en medio del proceso de Due Diligence con motivo de la compra de la entidad sevillista

El Sevilla FC se encuentra inmerso en un proceso de venta que, a pesar de tener varias aristas, poco a poco se van resolviendo. Durante estos últimos meses, e incluso años, varios son los posibles compradores que han ido apareciendo. Una opción era la famosa vía "americana", que finalmente se acabó cayendo de la puja tras la Due Diligence realizada hace unos meses. Otra de las opciones era la famosa "Tercera Vía", liderada por los empresarios Antonio Lappí y Federico Quintero. Esta era una de las más valoradas por parte de la afición sevillista, al considerar que ambos tenían el sentimiento sevillista que tanto se reclama en épocas de grandes fondos. Sin embargo, todo hace indicar que los derroteros pueden ir por otro lado.

A principios de este 2026, irrumpió con fuerza el nombre de Sergio Ramos. El central camero, de forma sorpresiva, se postuló a la compra de las acciones de los accionistas mayoritarios, todo esto acompañado del grupo Eleven Five Capital. Uno de sus socios en esta compra sería el argentino Martín Ink, un empresario que maneja varios negocios con nombre en España, como es el caso del museo Legends en Madrid, que va en colaboración con LaLiga EA Sports. Hace unos días, también se dio a conocer la empresa que lleva a cabo este proceso de auditoría, siendo esta KPMG.

Fueron las propias cámaras de ESTADIO Deportivo, el pasado 15 de enero, las testigos de la llegada del central junto a su hermano René Ramos. También se pudo ver el aterrizaje junto a ellos de Julio Senn, ex Director General del Real Madrid y uno de los abogados del camero. Fuentes cercanas a la negociación indicaron a este medio que la idea de su visita a Sevilla era el poder reunirse con parte de las familias accionistas presentes en el Consejo de Administración, logrando ese acuerdo que le permite iniciar la ya famosa Due Diligence antes de continuar con el proceso de venta.

Cada movimiento del central camero es visto, en la actualidad, con lupa. Y, en la tarde de este miércoles, ESTADIO Deportivo ha podido saber de primera mano de la llegada del camero a la ciudad hispalense, tras encontrarse en la capital de España. En el sevillismo, existe la ilusión de poder saber qué pasa con la venta del club, ya que son muchos los que piden un cambio en la directiva. La opción que parece más cercana es la del camero, que se encuentra inmerso en ese proceso de Due Diligence que sigue realizándose.