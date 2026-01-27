Última hora de los fichajes y salidas de LaLiga: Atlético Madrid, Athletic Club, Real Sociedad, Celta, Valencia, Sevilla, Betis, Real Madrid, Barcelona...

El mercado de fichajes de LaLiga finaliza en Primera y Segunda división el próximo lunes 2 de febrero

Los días pasan y el mercado de fichajes de enero entra en su recta final, siendo muchos los clubes de LaLiga que tienen aún sus deberes por hacer. La ventana de transferencias en Primera y Segunda división echa el cierre el próximo 2 de febrero, quedando tan sólo una semana por delante para acabar de apuntalar las plantillas de cada uno de los 20 equipos y, al mismo tiempo, darle salida a aquellos futbolistas que no están teniendo protagonismo.

Un mercado, el de enero, siempre complicado, pues se busca rendimiento inmediato mientras que los futbolistas que cambian de destino suele ser por falta de protagonismo, y, por tanto, también de ritmo. Si a eso le sumamos, además, que las precariedades económicas de muchos clubes de LaLiga y los controles financieros impuestos por Tebas lo dificultan aún más todo, pues más se aprieta el mercado.

Deportivo Alavés: Pendientes de Carlos Vicente y con el problema de Diarra, Mariano y Maras

Con ningún movimiento realizado hasta la fecha, la última semana de mercado del Deportivo Alavés se antoja intensa. Coudet desearía haber contado ya con refuerzos, teniendo como objetivo prioritario a un central y existiendo también la posibilidad de sumar a un delantero si el mercado se presta a ello. ¿Un extremo? No es descartable, pero complicado.

Y es que las entradas están condicionadas en gran medida por las salidas de Diarra, Mariano y Maras, quienes no están por la labor de facilitar su adiós. El futuro de Carlos Vicente

Un Athletic Club sin grandes movimientos: ¿Izeta?

No tiene intención el Athletic Club de realizar demasiados movimientos en este enero, a pesar de su situación en LaLiga y de estar corto de centrales.

Con Nico Williams y Berenguer mermados por sus respectivos problemas físicos, el gran animador del mercado en clave rojiblanca podría ser Urko Izeta, quien acumula ‘novias’ en Primera y Segunda división desde que arrancó enero. Sin embargo, Valverde no acaba de soltarlo, pese a no haber estado inscrito en Champions durante. El sábado, sin ir más lejos, se estrenó como titular.

Atlético de Madrid: Dos refuerzos tras dar varias salidas. Kang-in Lee, el anhelo ‘imposible’

Después de haber dado salida a Gallagher, Raspadori, Galán y Carlos Martín, los del Cholo Simeone afrontan una semana clave en materia de fichajes.

Mateu Alemany trabaja a contrarreloj en su deseo de mejorar el plantel en el mercado, siendo la prioridad un Kang-in Lee que está ya prácticamente descartado. Ante las dificultades con el PSG por el surcoreano, los colchoneros aprietan por sumar un mediocentro, siendo Joao Gomes el favorito.

Barcelona: Cancelo en préstamo, las salidas de Ter Stegen y Dro… y poco más

Se antoja tranquila la última semana de mercado del FC Barcelona, tras haberse hecho con Cancelo en préstamo hasta final de curso y haber dado salida a Ter Stegen al Girona. La salida de Dro al PSG, en principio, cerrará el mercado de enero del FC Barcelona.

Real Betis: Un delantero para el Betis; Fabio Silva, el que más gusta

Trabaja Manu Fajardo y su equipo a destajo para hacer hueco en la plantilla y en la masa salarial para, así, poder apuntalar el ataque verdiblanco junto al Cucho.

Antes, eso sí, habrá que darle salida a futbolistas como Bakambu, quien a priori está mejor colocado para salir; Chimy Ávila, quien se resiste, o Ricardo Rodríguez.

El RC Celta, a la espera de que surja la posibilidad de un mediocentro

Podría decirse que el Celta de Vigo ha cerrado las incorporaciones con la llegada de Fer López, aunque en Balaídos no descartan incorporar a un mediocentro si se abre la posibilidad.

Más abierto está el capítulo de salidas, existiendo la posibilidad de una cesión para Yoel Lago y un posible traspaso de Marc Vidal. Ya salieron Damián y Fran Beltrán.

El Elche, pendiente de Lucas Cepeda

Semana relajada en el Martínez Valero, donde todo está a la espera de suplir al lesionado Héctor Fort. El elegido sería Lucas Cepeda, restando sólo la oficialidad.

Salvo sorpresa inesperada, poco más se espera. Llegó Abiel Osorio, cedido en Defensa y Justicia hasta verano, y salió en préstamo al Mirandés Ali Houary.

RCD Espanyol: Si llega un refuerzo será de verdad, no numérico

No ha realizado ningún movimiento en materia de refuerzos el RCD Espanyol, donde no pretenden incorporar a nadie que no mejore verdaderamente al equipo.

Si se cierra algo, será en ataque, donde el plantel ha quedado algo más debilitado con la lesión de Javi Puado y las salidas de Koleosho (París FC) y Javi Hernández (Mirandés).

El Getafe no cierra la puerta a más refuerzos tras haber cerrado ya cuatro incorporaciones

Tras incorporar a los defensores Sebastián Boselli y Zaid Romero, y a los atacantes Martín Satriano y Luis Vázquez, el Getafe CF no se cierra la puerta a nuevos refuerzos en esta última semana de mercado.

Toni Muñoz y Bordalás desean rearmar el plantel para la segunda mitad de la temporada, pero para ello hacen falta salidas antes: Neyou y Juanmi podrían abandonar el club en esta última semana de mercado, lo que liberaría una gran porción de la masa salarial azulina.

El lateral izquierdo y la delantera ocuparían la última semana del Girona FC

Las lesiones de Van de Beek y Portu han mermado a una plantilla del Girona que ya quedó descompensada en un cierre de mercado estival que no fue el esperado.

Jhon Solís y Asprilla ya se han marchado en préstamo al Birmingham y el Galatasaray, respectivamente. Han llegado Claudio Echeverri y Ter Stegen, ambos en préstamo. Fran Beltrán, por su parte, también ha reforzado el plantel gironí, aunque bajo préstamo.

Posibles salidas de última hora en el Levante

Habiendo cerrado ya tres incorporaciones, la situación económica del Levante marcará los últimos días de mercado. Si aparece alguna opción interesante en lo deportivo que, además, cuadre en lo económico, se hará. Pero será complicado.

Antes prima el ingresar dinero y dar salida a algunos jugadores con los que no se cuenta. Sin ello será imposible lo otro. Koyalipou y Kervin Arriaga se encuentran en la rampa de salida, siendo el centro del campo y el ataque las posiciones que podrían reforzarse en Oriol a última hora.

El RCD Mallorca, con varias salidas por delante y sin refuerzos aparentes en el horizonte

Justin Kalumba (Angers) es por ahora el único refuerzo del RCD Mallorca, que busca un extremo. Ilias Akomach era la prioridad, pero firmó por el Rayo.

Ahora mismo, en cambio, hay más movimiento con las salidas que con las llegadas. Omar Mascarell cuenta con una oferta mientras que Muriqi cuenta con mucho ruido a su alrededor.

Osasuna: dos refuerzos de garantías… y un posible salida

Podría decirse que Osasuna ya tiene prácticamente cerrada su plantilla, aunque no es descartable una posible salida de Sheraldo Becker en este tramo final del mercado.

La plantilla configurada por Braulio seguirá siendo corta, habiéndose sumado este enero Javi Galán y Raúl Moro.

Real Oviedo: Desea tres refuerzos que obligan a tres salidas

El Oviedo no descarta alguna incorporación en ataque: extremo, enganche y un delantero. Sin embargo, con las 25 fichas ocupadas, eso obligará antes a que se realicen sendas salidas.

Hasta el momento, Oviedo ha cerrado ya las salidas de Salomón Rondón (Pachuca), Brandon Domingues (Górnik Zabrze) y Oier Burgo, en préstamo al Burgos hasta final de curso. Por ellos llegaron: Nicolás Fonseca, en préstamo por del Club León; el delantero Thiago Borbas, del Red Bull Bragantino y Thiago Fernández, extremo cedido por el Villarreal.

El Rayo Vallecano, a la espera de la guinda de un ‘9’ y de la posible salida de Nteka

Carlos Martín (At. Madrid) e Ilias Akhomach (Villarreal) han llegado en préstamo este enero a Vallecas, reforzando el plantel de Iñigo Pérez, quien ya cuenta con dos hombres por puesto.

Podría salir en esta última semana Nteka, mientras que vería con muy buenos ojos el técnico del Rayo Vallecano la posible incorporación de un ‘9’.

El Real Madrid de Arbeloa no se reforzará

No habrá incorporaciones en el Real Madrid durante la última semana de mercado. Álvaro Arbeloa tirará de canteranos si surge la necesidad en lo que resta de curso.

Real Sociedad: Pendientes de Karrikaburu

Karrikaburu, quien viene acumulando ‘novias’ en Segunda división durante todo el mes de enero, podría ser el único movimiento de la Real Sociedad en esta última semana de mercado, aunque no está del todo confirmado que acabe saliendo en préstamo.

Este mismo lunes se ha cerrado la cesión de Mikel Goti al Córdoba, saliendo con anterioridad Umar Sadiq traspasado al Valencia.

A priori no habrá refuerzos, salvo que se ponga a tiro un delantero o extremo de garantías bajo la fórmula de la cesión. Matarazzo ya ha recuperado a Oskarsson y en breve estará Yangel Herrera, quienes ‘reforzarán’ al equipo en la segunda mitad de la temporada junto a la cantera.

Sevilla FC: Alfon, Maupay y…

Apurará el Sevilla FC los últimos días de mercado ante sus limitaciones económicas. Habiendo cedido a Alfón al Villarreal para liberar masa salarial, este lunes ha llegado a la capital hispalense Neal Maupay, delantero del Olympique de Marsella.

La operación, una cesión con opción de compra de unos cinco millones de euros, está a la espera de la baja federativa de Marcao, quien pasará por el quirófano.

En las últimas horas han sonado nombres ‘imposibles’ como el de En-Nesyri -atentos a Akor Adams-, mientras que también se ha negociado con Patrik Mercado para el centro del campo. Nada es descartable en el Sevilla FC durante estos últimos días, estando Kike Salas, Juanlu o Carmona en el radar de varios clubes europeos. Las elevadas exigencias sevillistas, sin embargo, dificultan sus operaciones. Buen ejemplo, el de Akor Adams, a quien también han colocado en el mercado aprovechando su excelente momento de forma; eso sí, a una cuantía elevadísima.

Joan Jordán es otro de los nombres a los que el Sevilla FC trata de liquidar, aunque no se antoja sencillo. Ya salieron con anterioridad Ramón Martínez (Valladolid) y Álvaro Ferllo (Depor).

El Valencia CF apurará el cierre de mercado

Sadiq, Unai Núñez y Guido Rodríguez han apuntalado al plantel valencianista en este mercado de enero, aunque el conjunto che seguirá apurando hasta que eche el cierre.

En la rampa de salida se encuentran jugadores como Baptiste Santamaría y Raba, así como Almeida, por el que se espera sacar algo. En lo que respecta a refuerzos, podría llegar otro mediocentro y gustaría incorporar a un futbolista de banda. Para que esto sea posible es necesario antes dar salida a algunos de los jugadores marcados en rojo.

Al Villarreal le ‘sobra’ plantilla tras caer en Europa y Copa del Rey

Vivo solo en LaLiga, el Villarreal CF se ha centrado en aligerar plantilla con jugadores como Solomon, Altimira e Illias; unas salidas que han sido suplidas con la cesión del sevillista Alfon para el extremo.

La lesión de Foyth podría abrir una incorporación en defensa, mientras que no se descarta tampoco un suplente de Moleiro si surge la opción.