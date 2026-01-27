El Valencia busca un fichaje más, pero primero debe haber salidas

Una vez ha cerrado las incorporaciones de Umar Sadiq, Unai Núñez y Guido Rodríguez, la dirección deportiva del club de Mestalla peina el mercado en busca de un lateral derecho, pero todo queda condicionado a que alguno de los descartes haga las maletas en esta recta final del mercado de fichajes de invierno

El Valencia CF ha reaccionado como se esperaba. Una vez estaba coqueteando con los puestos de descenso a Segunda división, la dirección deportiva de ha movido con presteza y ha realizado tres fichajes (Umar Sadiq, Unai Núñez y Guido Rodríguez) para conseguir la permanencia en Primera división que es el objetivo de esta temporada. Con todo, el club de Mestalla está abierto a alguna incorporación más la cual está condicionada a que alguno de los futbolistas que no entran en los planes de Carlos Corberán decidan marcharse del equipo en la recta final del mercado de invierno.

El Valencia CF peina el mercado en busca de un lateral derecho

El Valencia CF no pierde de vista las oportunidades de mercado que puedan surgir en esta recta final de la ventana de transferencias del mes de enero y está abierto a incorporar a un lateral derecho según señala Marca.

El equipo que entrena Carlos Corberán tiene una clara deficiencia en esa posición debido a que Dimitri Foulquier está dando un nivel de juego algo bajo, mientras que Thierry Correia no tiene continuidad por culpa de los problemas físicos que está teniendo durante los últimos meses.

Con este contexto, no es de extrañar que el Valencia CF esté pendiente del mercado por si le surge la opción de fichar a un lateral derecho. Una operación que está condicionado a que se produzca una salida.

Para que el Valencia CF pueda fichar, primero debe salir algún futbolista

Un fichaje más para el Valencia CF no está fácil ya que el club de Mestalla si quiere incorporar a un lateral derecho primero le tiene que dar salida a algún futbolista.

Actualmente, el Valencia CF no tiene dorsales libres ya que Unai Núñez y Guido Rodríguez portarán los dorsales 2 y 4, este último es el que deja libre Diakhaby por su lesión que no le dejará jugar más durante esta temporada.

Con este contexto, el Valencia CF primero debería darle salida a algún jugador. Los candidatos para marcharse del club de Mestalla en este mismo mes de enero son los siguientes. Primero está Dani Raba que apenas tiene protagonismo con Carlos Corberán como entrenador. El delantero ha tenido propuestas de equipos de Segunda división, pero las ha desechado. A continuación está Baptiste Santamaría que, de momento, no quiere irse y, por último, está la opción de que parta André Almeida pero no se conocen ofertas por el portugués.