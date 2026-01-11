El parte médico de Thierry confirma la rotura muscular: tiempo estimado de baja

El lateral derecho del Valencia tuvo que abandonar el terreno de juego pasado el cuarto de hora tras sufrir una lesión muscular; el luso estará apartado de los campos varios partidos, siendo ahora el momento de Dimitri Foulquier

El empate en Mestalla entre el Valencia y el Elche además del enfado y el mal sabor de boca que dejó a la afición che, también arrojó un lesionado en las filas valencianistas, el lateral derecho Thierry Rendall, que se vio obligado a abandonar el terreno de juego en el minuto 16 de partido dejando su lugar a Foulquier.

El lateral portugués ha sido sometido este domingo por la mañana a pruebas médicas que han arrojado una lesión muscular en los isquiotibiales, tal y como informa el parte médico del conjunto valencianista.

"Tras las pruebas realizadas, el jugador del Valencia CF, Thierry Rendall, padece una lesión de la musculatura isquiotibial de su pierna izquierda, sufrida durante el partido de este sábado frente al Elche CF. El lateral valencianista seguirá un plan terapéutico médico, fisioterápico y de readaptación en la Ciudad Deportiva hasta mejoría clínica", ha detallado el parte médico.

Periodo de baja estimado para Thierry

De esta forma, todo hace indicar que Thierry Rendall se perderá los próximos partidos del Valencia de las próximas dos o tres semanas. Así, su presencia en el partido de los octavos de final de la Copa del Rey ante el Burgos está totalmente descartada, pues se disputará el próximo jueves. Tampoco estará el lateral derecho en la visita al Getafe del próximo domingo y tampoco una semana más tarde, cuando el Espanyol visite Mestalla. En función de la evolución de su lesión, Thierry podría volver a jugar ya frente al Real Betis, dentro de tres jornadas de Liga, o bien ante el Real Madrid.

Aficionados del Valencia protestan ante Mestalla y los jugadores salen escoltados

Cerca de 300 de aficionados del Valencia se quedaron concentrados frente a la puerta principal de Mestalla tras acabar el encuentro ante el Elche (1-1) en protesta por la trayectoria del equipo y por la gestión de Peter Lim como máximo accionista del club, lo que llevó a que los jugadores salieran en autobús y escoltados.

El equipo valencianista acaba la primera vuelta en puestos de descenso, una situación que hizo que lo seguidores pidieran la dimisión del técnico Carlos Corberán, criticaran a los jugadores al grito de "mercenarios" y reclamaran también la salida de la entidad del empresario singapurense.

Los pitos fueron una constante desde que el equipo llegó al estadio y arreciaron tanto con el gol del Elche como al final del encuentro, cuando la protesta fue acompañada también de pañuelos. Cerca ya de la medianoche, varias furgonetas de la Policía nacional acompañaron al autobús del equipo a la puerta de la avenida de Suecia donde aún quedaban algunas decenas de aficionados.

Los jugadores entre insultos de los seguidores subieron al autocar, que salió de las inmediaciones del estadio escoltado aún por dos furgones policiales con destino a la ciudad deportiva de Paterna. Habitualmente los jugadores abandonan Mestalla a pie y cruzan andando al garaje de las oficinas del club, situado a unos pocos metros, para recoger sus coches e irse.