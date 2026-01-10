Valencia - Elche, en directo el partido de la LaLiga EA Sports en vivo online

El conjunto che necesita reencontrarse con la victoria, la cual no conoce desde el 21 de noviembre, para salir de los puestos de descenso. Enfrente estará el equipo revelación de LaLiga, que busca tres puntos para seguir soñando con Europa

¡Muy buenas tardes! Mestalla acoge un duelo autonómico entre dos equipos en muy distinta situación. De un lado, el Valencia necesita volver a a vencer de forma urgente tras caer a los puestos de descenso la pasada jornada. Enfrente tendrá a un Elche que se ha ganado el calificativo de equipo revelación de LaLiga y que buscará tres nuevos puntos para seguir soñando con Europa. ¡Arrancamos"

Antes de conocer las alineaciones oficiales de Carlos Corberán y Eder Sarabia, os dejamos toda la información sobre el encuentro y los posibles onces del choque.

¡Hoy es un día especial para el Elche! El club franjiverde cumple 103 años de historia y quiere celebrarlo con una victoria en Mestalla.

El conjunto che únicamente ha sufrido una derrota frente al equipo franjiverde, r egistrada en la temporada 65/66 por 1-2, en Mestalla , que ha acogido 24 partidos ligueros entre ambos que se resolvieron con 16 victorias para los locales y siete empates, además de ese único triunfo visitante.

ESTADIO Deportivo les ofrece toda la información sobre dónde ver el encuentro entre Valencia y Elche por televisión y cómo seguirlo de forma online.

Por otro lado, el técnico del Valencia sí ha recuperado a Eray Cömert y Filip Ugrinic , que no estuvieron en el anterior partido por gripe, mientras que Thierry Correia ha arrastrado molestias durante la semana, pero está en la lista.

Carlos Corberán no podrá contar con el meta Julen Agirrezabala , titular indiscutible, que cayó lesionado de la musculatura isquiotibial de la pierna izquierda ante el Celta, ni con Mouctar Diakhaby , que ha sido operado y dice adiós a la temporada. Además tampoco estará el máximo goleador che, Hugo Duro , por sanción, pero sí el primer fichaje del mercado invernal, Umar Sadiq . La gran incógnita es su titularidad.

El Valencia recibe al Elche en un partido al que llega por primera vez este curso en zona de descenso, aferrado a su mayor solidez en Mestalla y al efecto que pueda tener el regreso de Umar Sadiq para tratar de salir victorioso ante en el equipo revelación de la temporada. Así, el conjunto che afronta el partido desde la antepenúltima posición de la tabla, con 16 puntos, a la que cayeron tras la goleada ante el Celta de Vigo en Balaídos (4-1), mientras que el Elche es noveno con 22 puntos.

Los precedentes entre Valencia y Elche en Mestalla

El conjunto valencianista únicamente ha sufrido una derrota frente al equipo franjiverde, registrada en la temporada 65-66 por 1-2, en Mestalla, que ha acogido 24 partidos ligueros entre ambos que se resolvieron con 16 victorias para el Valencia y 7 empates. Pero en la actualidad la situación es bien distinta y el Elche llega en un gran momento, todo lo contrario que su rival, que no gana desde el 21 de noviembre, cuando se impuso 1-0 ante el Levante.

Así llega el Valencia

Además de los problemas en el juego que le han hecho volver a los puestos de descenso y estar en una situación similar a la de la pasada temporada, el Valencia no podrá contar con el portero Julen Agirrezabala, titular habitual y lesionado de la musculatura isquiotibial de la pierna izquierda, ni con Mouctar Diakhaby, recientemente operado también de su lesión de la musculatura isquiotibial de la pierna derecha.

Carlos Corberán tampoco podrá contar para el partido con su máximo goleador Hugo Duro por sanción, pero sí con el primer fichaje del mercado invernal, Umar Sadiq, que solo ha completado un entrenamiento antes del partido pero al que precede el buen rendimiento que ofreció en la segunda vuelta de la pasada campaña cuando llegó cedido. Además, el técnico che ha recuperado a Eray Cömert y Filip Ugrinic, que no estuvieron en el anterior partido por gripe, mientras que Thierry Correia, que ha arrastrado molestias en la semana, entra en la lista pero habrá que ver si para empezar en el campo o en el banquillo.

Así llega el Elche

Por su parte, el Elche afronta su segundo duelo autonómico consecutivo con el objetivo de sumar tras haber perdido la pasada jornada la condición de invicto como local al caer ante el Villarreal. El conjunto ilicitano confía en aprovechar la inestabilidad y crispación que rodea al Valencia para lograr su primer triunfo como visitante de la temporada y romper, además, una estadística negativa que se prolonga desde hace 53 años sin ganar un duelo autonómico fuera de casa en Primera División.

El técnico del Elche, Eder Sarabia, no podrá contar en Mestalla con el delantero ex valencianista Rafa Mir, máximo goleador del equipo con seis tantos, que sufre una lesión en el bíceps femoral, ni con el lateral Héctor Fort, cedido por el Barcelona, operado hace diez días de una lesión en el hombro. La principal novedad en el equipo ilicitano será el regreso del atacante portugués André Silva, ausente en las últimas jornadas por problemas físicos.