Los precios de las entradas para el Betis-Elche y el guiño de Eder Sarabia: "Igual no puedo ir"

El Real Betis ha anunciado este jueves, cuando la RFEF ha hecho oficial que recibirá al Elche CF en la eliminatoria de octavos de final a partido único a las 21:00 horas el próximo miércoles 14 de enero de 2026, con las cámaras de Movistar Plus como testigos, los precios y el proceso para la adquisición de entradas. Serán populares, pues los abonados adultos podrán activar su carnet en el área privada de la web por 10 euros y los infantiles, por cinco euros, el doble (20 y 10, respectivamente) para el público en general. Los socios tendrán de plazo hasta el lunes 12 de enero a las 09:00 horas, pudiendo desde entonces entrar en juego los que no lo sean y adquirir los primeros tickets en zonas disponibles con el descuento promocional ya mencionado y los gastos de gestión ya incluidos.

Sin duda, uno de los grandes protagonistas de la ronda de octavos de final será Eder Sarabia, entrenador franjiverde y segundo de Quique Setién cuando éste dirigió al Real Betis en la 17/18 y la 18/19. Como Jon Pascua, su preparador de porteros entonces y de nuevo junto al bilbaíno este curso en el Martínez Valero, tuvieron mayor 'feeling' con la grada que el santanderino, más particular y cerrado para algunos temas. Con todo, los tres han hecho gala desde entonces de su cariño por el que fuera su equipo, del que siguen siendo abonados pese a que hace ya más de un lustro que se marcharon. Por esa razón, al hijo del mítico delantero del Athletic Club le ha llegado el sms para activar el carnet con el que presenciar el duelo de la próxima semana en La Cartuja, bromeando en redes al respecto: "Querido Real Betis, me acaba de llegar este mensaje. No sé si activar mi abono, porque igual no puedo ir al partido".

Eder Sarabia figura en muchas quinielas para relevar a Pellegrini

Tanto Quique Setién como su entonces segundo, Eder Sarabia, se marcharon por la puerta grande del Real Betis en 2019. Les quedaba un tercer año de contrato, aunque ambos renunciaron sin mayores exigencias y no hipotecaron al club, que apostaría ese verano por Joan Francesc Ferrer, 'Rubi', último entrenador antes del aterrizaje de Manuel Pellegrini. El chileno, que acaba de firmar su tercera renovación, tiene contrato hasta el 30 de junio de 2027, fecha en la que la mayoría espera que separe su camino del de la entidad heliopolitana para rematar su carrera dirigiendo a la selección de su país en la Copa América de 2028 y el Mundial de 2030. Y uno de los nombres sobre la mesa sería, según diversas fuentes, el del preparador vasco, que volvió a ejercer en solitario en el FC Andorra para devolver a Primera división al Elche CF y acercarlo ahora a Europa. Así, sus excelentes relaciones con Haro y Catalán, pese a que el estilo vertical y atrevido que aún abandera terminó cansando a gran parte de la grada, otros muchos en verdiblanco celebran sus éxitos en la distancia.