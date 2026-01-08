Día y hora de todos los partidos de octavos de final de la Copa del Rey

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha dado a conocer cuándo se jugarán los partidos de la ronda de octavos de final del torneo copero, quedando aún por definirse dos eliminatorias las cuales dependerán de lo que pase en la semifinal de la Supercopa de España entre Real Madrid y Atlético de Madrid

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha comunicado los días y las horas en los que se jugarán los partidos de octavos de final, que sigue siendo a un sólo encuentro. Ocho eliminatorias que se repartirán entre los días 13, 14 y 15 de enero de 2026, siendo los dos únicos partidos que no saben día el Albacete - Real Madrid y el Deportivo de La Coruña - Atlético de Madrid los cuales se fijarán definitivamente esta noche una vez termine la semifinal de la Supercopa de España que tienen que disputar Real Madrid y Atlético de Madrid.

Los octavos de final de la Copa del Rey abrirán fuego este próximo martes 13 de enero con la disputa de tres partidos, siendo el más interesante de ellos en el que medirán fuerzas la Real Sociedad y CA Osasuna los cuales buscarán la clasificación a los cuatros de final en el Estadio de Anoeta a partir de las 21:00 horas. Paralelamente a este choque la Cultural Leonesa recibirá, también a las 21:00 horas, al Athletic Club el cual no tiene jornada de LaLiga este fin de semana pero que llega tocado por la goleada recibida contra el FC Barcelona en la Supercopa de España. Habrá un partido más ese día, a las 21:00 horas, pero aún no se sabe si será el Albacete - Real Madrid y el Deportivo de La Coruña - Atlético de Madrid.

Uno de estos dos últimos partidos se disputará el miércoles 14 de enero en donde a las 21:00 horas el Real Betis recibirá al Elche CF en el Estadio de La Cartuja en otra eliminatoria de los octavos de final de la Copa del Rey. A la misma hora, Rayo Vallecano y Deportivo Alavés se enfrentarán en el Estadio de Vallecas por su sitio en los cuartos de final del torneo copero.

Finalmente, el jueves 15 de enero, se jugarán dos partidos más a partir de las 21:00 horas. El Racing de Santander recibirá la visita del FC Barcelona y el Valencia CF viajará para enfrentarse al Burgos CF en el Estadio El Plantío.

Todos los partidos se podrán ver por televisión a través Movistar+ a excepción del Albacete - Real Madrid que se retransmitirá en La 1.

Pendientes del Real Madrid - Atlético de Madrid de la Supercopa de España para definir qué días juegan sus partidos de octavos de final de la Copa del Rey

Los partidos de octavos de final de la Copa del Rey Albacete - Real Madrid y Deportivo de La Coruña - Atlético de Madrid. no conocerán su día hasta que se termine la semifinal de la Supercopa de España entre Real Madrid y Atlético de Madrid.

El perdedor de ese partido jugará el martes 13 de enero y el ganador disputará el duelo el miércoles 14 de enero.