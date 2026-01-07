Sorteo Copa del Rey | Equipos, fechas, cruces y partidos de los octavos de final de la Copa del Rey
La Copa del Rey ya tiene los emparejamientos para disputar los octavos de final. El Athletic Club y el Atlético de Madrid, al igual que Barcelona y Real Madrid, han sido algunos de los beneficiados por jugar la Supercopa de España y todos sus rivales han salido de Segunda división, al igual que el del Valencia
El sorteo llega a su fin con cada equipo esperando los partidos correspondientes a los días 13, 14 y 15 de enero de 2026. Los equipos que en estos días disputan la Supercopa de España en Arabia Saudí han sido los primeros en recibir rivales, todos ellos de Segunda división. El desplazamiento más largo será el del Atlético de Madrid que marchará a La Coruña para jugar frente al Deportivo, un duelo muy caliente en el que habrá que tener especial cuidado con los grupos ultras de cada equipo, que ya protagonizaron uno de los momentos más negros de la historia del fútbol español con la muerte de Jimmy. El Real Madrid, por su parte, se desplazará hasta el Carlos Belmonte para jugar contra el Albacete. Athletic Club y Barcelona no se moverán del norte. Mientras que los rojiblancos se medirán a la Cultural Leonesa, los barcelonistas lo harán con el actual líder de Segunda división, el Racing de Santander. Cerrando el grupo de los equipos de Segunda división que componen estos octavos de final de la Copa del Rey está el Burgos, que se medirá al Valencia.
Ya en torno a los equipos de Primera división, el primero en aparecer es el Real Betis. El equipo de Manuel Pellegrini jugará en La Cartuja ante uno de los equipos revelación de LaLiga, el Elche de Eder Sarabia. Mientras tanto, La Real Sociedad de Matarazzo se enfrentará a Osasuna y el Deportivo Alavés lo hará contra el Rayo Vallecano, que fue el último equipo en cerrar el bombo de los octavos de final. Las eliminatorias, al igual que en el resto de rondas ya disputadas, se jugarán a partido único en el campo del rival de menor categoría en caso de los equipos que se enfrentan a clubes de Segunda división, mientras que los de la categoría de oro del fútbol español jugarán por orden de elección.
El Real Betis - Elche se jugará en La Cartuja, el Real Sociedad - Osasuna en Anoeta y el Deportivo Alavés - Rayo Vallecano en Mendizorroza, que acoge un partido de esta edición de la Copa del rey por segunda vez consecutiva.
Cruces de octavos de final
Ya están los duelos definidos para los choques pertenecientes a los octavos de final:
RC Deportivo de la Coruña - Club Atlético de Madrid
Racing de Santander - FC Barcelona
Cultural Leonesa - Athletic Club
Albacete - Real Madrid
Burgos - Valencia
Real Betis Balompié - Elche
Real Sociedad - Osasuna
Deportivo Alavés - Rayo Vallecano
Ya solo quedan equipos de Primera división
Arrancan los emparejamientos
Los equipos de Segunda división serán emparejados con los equipos que juegan la Supercopa de España
Siguen apareciendo manos inocentes que forman de cara al bombo
Empiezan las conexiones para conocer las sensaciones de las plantillas de Deportivo de La Coruña y Albacete, dos de las grandes sorpresas en esta Copa del Rey
La RFEF presenta a los equipos que participarán de este sorteo. Repasémoslos.
Homenajean con un video emotivo a Alfredo Santaelena, leyenda de la Copa del Rey levantando dos trofeos nacionales, con el Atlético de Madrid y el Deportivo de La Coruña
¡Da comienzo la emisión y arranca el sorteo!
Todo listo para que arranque el Sorteo de la Copa del Rey en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas
El Sevilla, por su parte, no pudo pasar de ronda ante el Alavés en un partido dónde el atasco en ataque condenó al cuadro de Almeyda. Un solitario gol de Carlos Vicente de penalti decantó el duelo para el lado babazorro
El Real Betis es la única representación sevillana que queda en la Copa del Rey. Los verdiblancos hicieron los deberes en dieciseisavos de final ante el Real Murcia con un Alcaraz como protagonista. El tenista murciano realizó el saque de honor.
El Granada y el Rayo Vallecano tuvieron que posponer su partido de dieciseisavos de final al 6 de enero debido a que las fechas coincidían con un duelo de Conference League del equipo de Íñigo Pérez. La eliminatoria que cerraba la ronda se decidió con victoria del cuadro de la franja por 1-3 ante el conjunto nazarí.
Al igual que en las rondas anteriores disputadas hasta ahora, los octavos de final se decidirán a partido único. Los duelos se jugarán a un solo partido que se disputará en el estadio del rival de menor categoría. En caso de ser de la misma división, se decidirá por orden de sorteo dependiendo del equipo que salga primero entre enfrentamientos.
Los equipos de la Supercopa de España (Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic) estarán presentes en el sorteo y conocerán a sus rivales desde Arabia Saudí
La Copa del Rey no perdona
A parte de los equipos eliminados de Primera división por un plantel de la categoría de plata, muchos son los que sufrieron y sudaron de más para evitar un bochorno histórico. La Real Sociedad pasó in extremis ante un Eldense que estuvo cerca de obrar el milagro. Al igual le ocurrió al Atlético de Madrid y al real Madrid con sus respectivos enfrentamientos. Los colchonero vencieron 2-3 al Atlético Baleares, mientras que el Real Madrid necesitó de Mbappé para no aumentar su crisis en Talavera de la Reina
Los eliminados de Primera división
La ronda de dieciseisavos de final ha provocado una criba de equipos de Primera división, que dieron la campanada, pero para mal. El Levante, el Celta de Vigo, el Villarreal, el Sevilla, Mallorca y el Getafe, cayeron eliminados en la ronda anterior.
Equipos participantes:
Primera división: Barcelona, Real Madrid, Atlético y Athletic, Real Sociedad, Valencia, Osasuna, Alavés, Betis, Elche y Rayo
Segunda división: Deportivo, Cultural Leonesa, Racing, Albacete y Burgos.
¡Buenas tardes y bienvenidos a la Ciudad del Fútbol! En el día de hoy tenemos el sorteo de los octavos de final de la Copa del Rey que nos deparará los partidos que se jugarán los días 13, 14 y 15 de enero de 2026. 16 equipos forman el único bombo que decantará los choques. Los equipos más humildes de la competición, todos de Segunda división, buscan dar el 'pelotazo' con algunos de los clubes de Primera diversión. ¡Arrancamos!
La Copa del Rey entra en la fase seria del campeonato. Tras las tres rondas ya disputadas, los octavos de final se acercan y los 16 equipos que han sobrevivido a la criba de las primeras rondas aprietan los dientes y se ilusionan con la idea de poder llegar a las rondas finales del torneo. Los grandes, desde dieciseisavos de final, ya están dentro de la competición, sudando tinta china para pasar a octavos de final. Varios equipos de Primera división, como son los casos de el Levante, el Celta de Vigo, el Villarreal, el Sevilla, Mallorca y el Getafe, cayeron eliminados en la ronda anterior, muchos de ellos eliminados por equipos de Segunda división que vienen empujando muy fuerte y amenazando el reinado de los equipos de Primera división.
La ronda de octavos de final de la Copa del Rey la forman 16 equipos
Hasta la cuarta ronda de la competición nacional han llegado los 16 equipos más fuertes que han sobrevivido en una competición que no perdona un desliz. Entre los equipos agraciados en el bombo que definirá los enfrentamientos de octavos de final hay equipos de Segunda división y de Primera división. De la categoría de plata, son 5 los equipos que buscan rival de cara a la siguiente categoría del torneo y que siguen escalando rondas con ilusión y optimismo por hacer algo grande: Deportivo, Cultural Leonesa, Racing, Burgos y Albacete. De Primera división, los equipos que esperan rival son: Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Athletic Club, Real Betis, Rayo Vallecano, Elche, Real Sociedad, Valencia, Osasuna y Alavés. En esta ocasión, todos los equipos, por primera vez en este curso, irán al mismo bombo y se decidirá los enfrentamientos por sorteo puro. Los duelos se jugarán a un solo partido que se disputará en el estadio del rival de menor categoría. En caso de ser de la misma división, se decidirá por orden de sorteo dependiendo del equipo que salga primero entre enfrentamientos.
Resultados de la anterior ronda de la Copa del Rey
