Sorteo Copa del Rey | Equipos, fechas, cruces y partidos de los octavos de final de la Copa del Rey

El sorteo llega a su fin con cada equipo esperando los partidos correspondientes a los días 13, 14 y 15 de enero de 2026. Los equipos que en estos días disputan la Supercopa de España en Arabia Saudí han sido los primeros en recibir rivales, todos ellos de Segunda división. El desplazamiento más largo será el del Atlético de Madrid que marchará a La Coruña para jugar frente al Deportivo, un duelo muy caliente en el que habrá que tener especial cuidado con los grupos ultras de cada equipo, que ya protagonizaron uno de los momentos más negros de la historia del fútbol español con la muerte de Jimmy. El Real Madrid, por su parte, se desplazará hasta el Carlos Belmonte para jugar contra el Albacete. Athletic Club y Barcelona no se moverán del norte. Mientras que los rojiblancos se medirán a la Cultural Leonesa, los barcelonistas lo harán con el actual líder de Segunda división, el Racing de Santander. Cerrando el grupo de los equipos de Segunda división que componen estos octavos de final de la Copa del Rey está el Burgos, que se medirá al Valencia.

Ya en torno a los equipos de Primera división, el primero en aparecer es el Real Betis. El equipo de Manuel Pellegrini jugará en La Cartuja ante uno de los equipos revelación de LaLiga, el Elche de Eder Sarabia. Mientras tanto, La Real Sociedad de Matarazzo se enfrentará a Osasuna y el Deportivo Alavés lo hará contra el Rayo Vallecano, que fue el último equipo en cerrar el bombo de los octavos de final. Las eliminatorias, al igual que en el resto de rondas ya disputadas, se jugarán a partido único en el campo del rival de menor categoría en caso de los equipos que se enfrentan a clubes de Segunda división, mientras que los de la categoría de oro del fútbol español jugarán por orden de elección.

El Real Betis - Elche se jugará en La Cartuja, el Real Sociedad - Osasuna en Anoeta y el Deportivo Alavés - Rayo Vallecano en Mendizorroza, que acoge un partido de esta edición de la Copa del rey por segunda vez consecutiva.