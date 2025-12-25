Enfado en Granada por la Copa del Rey: proponen no acudir al partido ante el Rayo Vallecano

La afición del Nuevo Los Cármenes se quejó en redes sociales como consecuencia de los precios establecidos por el club nazarí de cara al duelo ante el Rayo Vallecano de próximo martes 6 de enero

Parece que el calendario ha querido darle un bonito regalo del Día de Reyes a los niños -y no tan niños- del Granada. El a veces caprichoso calendario ha querido que el Granada y el Rayo Vallecano protagonicen el último duelo de la ronda de dieciseisavos de Copa del Rey el Día de Reyes.

La ronda casi al completo se disputó del 16 al 18 de diciembre pero los compromisos europeos del Rayo Vallecano han provocado que el duelo se haya ido al próximo 6 de enero. En principio el partido tiene todos los ingredientes para ser una fiesta en el Nuevo Los Cármenes ya que el duelo será a las 19:00 horas y en un día festivo. Parece que la última decisión del Granada en torno a dicho partido de Copa del Rey ante el Rayo Vallecano no ha sentado demasiado bien a su afición.

La afición del Granada protesta por los precios para la Copa del Rey

El Granada publicó el pasado 23 de diciembre la información sobre el precio de las entradas de cara al duelo copero ante los rayistas. Los precios son de 20 euros para los abonados y es que tal y como se informó en verano, los partidos de Copa del Rey en Los Cármenes no están incluidos en el abono de temporada al igual que un hipotético encuentro de play off de ascenso.

Los menores de 14 años entrarán gratis pero el suplemento citado anteriormente es fijo. Además, para aquellos aficionados que no sean abonados los precios oscilarán entre los 55 de fondo, hasta los 80 euros de tribuna. Esta última modalidad de entradas para los no abonados estará disponible a partir del próximo 30 de diciembre.

A la afición del Granada le ha enfadado especialmente el suplemento que tienen que pagar de 20 euros ya que habitualmente el primer partido de Copa del Rey que se disputa en el Nuevo Los Cármenes solía estar incluido en el abono de temporada.

El colectivo 'Unión Granadinista' emitió este pasado 24 de diciembre un comunicado mostrando su rechazo sobre este suplemento para ver el Granada - Rayo Vallecano de Copa del Rey y además instó a los abonados a no acudir al Nuevo Los Cármenes el próximo 6 de enero.

El comunicado íntegro de Unión Granadinista

"Desde Unión Granadinista queremos manifestar públicamente nuestro rechazo a la decisión del club de fijar un precio de 20 € para el partido de Copa del Rey, un encuentro que históricamente ha estado incluido en el abono de temporada. Somos conscientes de que la situación económica del club no es la ideal. Pero precisamente por eso, consideramos inaceptable que una vez más sea la afición quien pague las consecuencias de una gestión claramente mejorable. Si el club necesita ingresos extraordinarios, lo razonable sería explicarlo con transparencia, no cobrar por un partido que siempre ha formado parte de lo que ya se abona al inicio de la temporada.

Venimos de años muy duros, tanto deportiva como institucionalmente, y la situación actual del equipo dista mucho de generar ilusión. En este contexto, pedir un nuevo esfuerzo económico a la afición resulta difícil de justificar. Además, este partido se disputa en pleno Día de Reyes, uno de los periodos de mayor gasto para las familias. POR TODO ELLO, DESDE UNIÓN GRANADINISTA ANIMAMOS CLARAMENTE A LOS ABONADOS Y AFICIONADOS A NO ASISTIR AL PARTIDO DE COPA DEL REY, y a destinar esos 20 € a lo que realmente importa en estas fechas: disfrutar con sus familias, compartir una comida, hacer un plan con los niños o simplemente aliviar una economía familiar ya muy exigida. El fútbol debe ser un punto de encuentro y de ilusión, no una carga más para quienes siempre están. Esta decisión no es un hecho aislado, sino una muestra más de una forma de gestionar el club alejada de su gente, sin diálogo ni sensibilidad hacia quienes sostienen al Granada CF temporada tras temporada.

Por todo ello, desde Unión Granadinista anunciamos que se llevará a cabo una protesta pacifica en las puertas del estadio, como muestra de desacuerdo con esta medida y con la deriva actual en la toma de decisiones. Los detalles de esta protesta serán anunciados próximamente, e invitamos al resto de colectivos, peñas y aficionados del granadinismo a sumarse a esta acción común en defensa del club y de su afición. Desde Unión Granadinista creemos que ha llegado el momento de alzar la voz y mostrar nuestro desacuerdo de manera clara, firme y respetuosa. Defender al Granada CF también implica señalar aquello que lo debilita.

El club es su afición.

Y sin la afición, no hay futuro".