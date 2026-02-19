El mayúsculo reto que plantea Pacheta en el Granada con el Ceuta como primer escollo

El técnico del conjunto andaluz habló de ser el mejor equipo de la segunda vuelta tras sumar tres triunfos, un empate y solo una derrota en este tramo

El Granada de Pacheta está dispuesto a dejar atrás los fantasmas que le han llevado a coquetear con el descenso en la primera vuelta de LaLiga Hypermotion. Los de Pacheta han sumado en las últimas cinco jornadas tres triunfos y un empate que le han llevado a alejarse de los puestos de abajo y tener ahora mismo al Real Valladolid, que marca la frontera con el descenso. Este jueves, Pacheta compareció en la rueda de prensa previa al partido ante el Ceuta del próximo viernes. Pacheta ha lanzado un aviso a navegantes sobre el reto que se plantean los andaluces en la segunda vuelta que ya ha disputado cinco jornadas.

Pacheta apuesta por un Granada de ascenso en la segunda vuelta

Pacheta fue claro sobre el reto que se debe plantear el Granada en la segunda vuelta para no pasar los apuros de las 21 primeras jornadas: "importante es tener claro el reto: ser uno de los mejores equipos de la segunda vuelta. Queremos estar entre los seis primeros en ese tramo. Eso nos debe dar seguridad en nuestro modelo".

Prosiguiendo con el modelo, explicó el vasco que es valiente y que ganando en Ceuta se consolidaría la imagen del Granada: "Es un modelo valiente, con riesgos, pero que apuesta por presionar alto y jugar en campo rival.Estamos creciendo en velocidad de balón, aunque todavía hacemos menos en partido de lo que sabemos hacer entrenando. Ganar en Ceuta sería un paso muy importante para consolidar margen y confianza. Aún no tenemos la paz de la zona media, pero somos más sólidos, encajamos menos goles y eso empieza a sumar".

La motivación de Pacheta por enfrentarse al Ceuta

No escondió Pacheta que el fútbol de antes le gusta cuando se refiere al Estadio del Ceuta, el Alfonso Murube. Además, también elogió el fútbol de los pupilos de José Juan Romero: "Es un rival muy complejo, muy bonito de ver jugar. A mí me gusta mucho cómo juega el Ceuta. El estadio tiene una fuerza especial. No caben 30.000 personas, pero se siente muchísimo. Vengo de Soria, del Numancia, y sé lo que es jugar en campos así. Son estadios muy motivantes y eso se lo transmitimos al equipo. Respecto a la primera vuelta, creo que nosotros estamos mejor. Somos un equipo más equilibrado y seguimos creciendo. En casa llevamos once partidos sin perder, eso es muchísimo, y ahora tenemos que mejorar fuera. Venimos de ganar uno y perder otro en Leganés, pero la línea es claramente ascendente".

El trabajo de José Juan Romero en el Ceuta

Pacheta fue más allá y elogió el trabajo de José Juan Romero además de apostar por llevar el peso del encuentro: "El entrenador está demostrando claramente lo que sabe hacer. Esperamos un partido muy complejo. Es un equipo con muchísimas alternativas, con y sin balón. En este momento somos nosotros quienes debemos llevar el partido en las manos, y tenemos que ser suficientemente poderosos para dominarlo en ambas fases. Vamos allí a ganar, ante un rival con muchos mecanismos, que puede generarte dudas en algunos momentos, pero creemos que las tenemos bien trabajadas y solucionadas".

Por último, Pacheta sacó pecho sobre el nivel de su equipo a pesar de la derrota hacer dos semanas ante el Leganés: "Somos un equipo difícil de ganar y competimos bien. Luego hay detalles que decantan los partidos. En Leganés nos faltó fluidez con balón y agresividad sin balón. Son aspectos trabajables y estamos en ello.Estoy muy satisfecho con cómo compite el equipo. Acabamos muchos partidos en el área rival y eso habla bien del proceso".