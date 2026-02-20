Tercer examen de la temporada en el Ceuta de José Juan Romero

El cuadro caballa tratará este viernes de evitar ante el Granada un tercer tropiezo consecutivo, algo que ya ha pasado en dos ocasiones

El Ceuta de José Juan Romero no ha empezado con buen pie la segunda vuelta y es que el cuadro caballa solo ha sumado tres puntos en cuatro jornadas (tiene pendiente el partido de la jornada 25 ante el Córdoba). Estos puntos y teniendo en cuenta que al Ceuta aún le falta el encuentro que se disputará el próximo 25 de febrero ante el cuadro califal, los de José Juan Romero estarían en puestos de descenso en una clasificación virtual de la segunda vuelta en LaLiga Hypermotion. Pero en el Ceuta si algo saben es esperar y confiar en José Juan Romero ya que esta no es la primera vez que el técnico se ve en esta tesitura con el conjunto caballa esta temporada.

El Ceuta, a evitar la tercera en LaLiga Hypermotion

El Ceuta ha sumado en las últimas cinco jornadas cuatro derrotas y solo la victoria ante la Cultural Leonesa. Los números del Ceuta en la primera vuelta le dan al equipo suficiente crédito para afrontar este momento con más calma que si estuviesen metidos abajo. Con dos derrotas consecutivas, el Ceuta buscará frenar esta sangría de puntos tal y como ya hizo ante la Cultural ya que en esa fecha, los caballas también llegaban con dos tropiezos consecutivos a sus espaldas.

De producirse una derrota por parte del Ceuta ante el Granada, esta sería la tercera ocasión en la que se da tal circunstancia en la temporada. La última fue en noviembre cuando los de José Juan Romero encadenaron tres ante Córdoba, Leganés y Deportivo de La Coruña. Tal y como sucede ahora, el pánico no cundió y el Ceuta le dio la vuelta a la situación con seis partidos sin perder y sumando 14 puntos de 18 posibles.

La mejor racha del Ceuta vino precedida de tres derrotas

El Ceuta sabe bien lo que es salir de una racha negativa y es que tras un comienzo de curso que generó dudas con derrotas ante Real Valladolid, Sporting de Gijón y Racing de Santander, los de José Juan Romero enlazaron ocho partidos sin perder (nueve si se cuenta el de la primera ronda de Copa del Rey) y con un saldo de 18 puntos sobre 24 en juego.

José Juan Romero habla de evitar errores para ganar

La situación no es alarmante en el Ceuta ni mucho menos, tanto que si es capaz de sumar los seis puntos en juego ante Granada y Córdoba, podría quedarse muy cerca o incluso meterse en puestos de play off de ascenso a Primera, lugar en el que ya estuvo hace no demasiadas jornadas.

El propio José Juan Romero, en la previa del encuentro ante el Granada, apostó por tratar de evitar errores como clave para ganar en el fútbol de hoy en día: "Nos están haciendo goles por errores nuestros, y es lo que tenemos que corregir, el volver a ser un equipo fiable y optimizar todos tus recursos. El fútbol es un deporte donde gana el que menos errores comete, no el que más acierto. Y ya lo estamos viendo en las últimas semanas. Hay que mejorar, crecer y sacar el partido a lo que tenemos. Sabemos quiénes somos, dónde están nuestros límites y llegar al objetivo, que ya lo he dicho muchas veces".