Importante inyección económica para el Ceuta de José Juan Romero

En la reunión de este martes, el Consejo de Gobierno de la ciudad norteafricana aprobó un convenio que supone una dotación de cinco millones de euros

El Ceuta de José Juan Romero está siendo una de las revelaciones de la temporada en LaLiga Hypermotion. El cuadro caballa fue en junio de 2025 uno de los equipos que subió desde Primera RFEF y por ende se entendería que esta temporada estuviese peleando por no descender en Segunda división.

El Ceuta, tras 25 jornadas de LaLiga Hypermotion (cuenta con un partido menos por el aplazamiento ante el Córdoba), suma 35 puntos, es décimo y estaría a 15 de los 50 que teóricamente marcan la permanencia en Segunda. Además el Ceuta es de entre los ascendidos desde Primera RFEF, el equipo mejor colocado a nivel clasificatorio por delante de Andorra, Real Sociedad B y Cultural Leonesa.

El Gobierno ayuda al Ceuta con cinco millones de euros

Con este buen momento, el Gobierno local de Ceuta no ha querido desaprovechar la oportunidad de apoyar económicamente al cuadro de José Juan Romero y ha aprobado este martes un convenio con el cuadro caballa para la presente temporada.

Este convenio al que han llegado el Consejo de Gobierno de Ceuta y el equipo de la ciudad norteafricana permitirá a los de José Juan Romero embolsarse una cantidad de cinco millones de euros que servirán para afrontar los diferentes gastos que tiene un equipo de LaLiga Hypermotion. Es importante recordar que el Ceuta siempre que juega lejos del Alfonso Murube tiene que usar avión o ferry para llegar a la Península o a Gran Canaria cuando se enfrenta a Las Palmas.

La segunda inversión del Gobierno en el Ceuta

El Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta no es la primera vez que inyecta dinero en el equipo que comanda desde el banquillo José Juan Romero. El pasado verano el consistorio ceutí ya invirtió seis millones de euros en la adaptación del Estadio Alfonso Murube para cumplir con las exigencias de LaLiga para poder jugar en LaLiga Hypermotion. Se llevó a cabo en el Alfonso Murube una remodelación integral que llegó a tiempo para el primer partido de la temporada en casa de los de José Juan Romero.

El Ceuta espera fecha para su partido ante el Córdoba

El Ceuta se quedó este pasado fin de semana sin jugar su encuentro de la jornada 25 de LaLiga Hypermotion tras aceptar la Liga la petición del Córdoba de aplazamiento. El cuadro califal esgrimió que no contaba con garantías de seguridad ni de su afición ni del equipo a Ceuta debido a las inclemencias meteorológicas que vivió el sur de España el pasado fin de semana. De este modo, una vez que LaLiga dictamine una nueva fecha para el partido entre Ceuta y Córdoba, en caso de triunfo local, los de José Juan Romero podrían volver a acercarse a los puestos de play off de ascenso a Primera donde ya estuvo a la finalización de la jornada 20.