El Ceuta avanza en el fichaje de otro atacante con el mercado cerrado

Pese al cierre de mercado, el conjunto caballa tiene prácticamente cerrada la llegada de un atacante argentino, al que puede incorporar por estar sin contrato con otro club

La AD Ceuta FC es una de las grandes revelaciones de la temporada en LaLiga Hypermotion. El conjunto ceutí, entrenado por José Juan Romero, está mucho más cerca de las posiciones de play-off de ascenso a Primera que del descenso, algo sorprendente para muchos, ya que se trata del segundo equipo con menor presupuesto de la categoría y un recién ascendido.

Al cierre del mercado invernal, el cuadro caballa se reforzó con tres futbolistas. Primero llegó el delantero Marc Domènech, cedido por el Mallorca, y luego se incorporaron Marino Illescas, procedente del Mirandés, y José Campaña, que estaba libre desde el pasado verano tras acabar su contrato con la UD Las Palmas, siendo además el sevillano uno de los fichajes más destacados en Segunda este mes de enero.

En el apartado de salidas, la dirección deportiva que encabeza Eduardo Villegas liberó masa salarial con la marcha de Obeng y Andy Escudero, a los que al final del mercado se sumaron Manu Vallejo y Juanto Ortuño.

Tras estos movimientos, el Ceuta tiene dos fichas libres y algo de margen salarial para poder incorporar a algún futbolista más. Los de José Juan Romero pueden fichar a algún jugador que esté sin equipo y es en ese abanico de futbolistas donde está tanteando opciones. La duda del cuadro ceutí es si el margen salarial que tienen les permitirá hacerse con uno o dos futbolistas, aunque el primero de ellos ya está "casi cerrado", cuentan fuentes cercanas a la negociación a ESTADIO Deportivo, y si nada se tuerce, se concretará en las próximas horas.

Schor, el próximo en llegar a Ceuta

Nacido en la ciudad argentina de Nuñez hace 25 años, Ignacio Schor es un extremo diestro que se formó en las categorías inferiores de Platense, llegando incluso a ganar el Torneo Apertura argentino de 2025.

Apodado 'El Pájaro', Schor rechazó la oferta de renovación de Platense, así como los acercamientos de Banfield y Newells, club donde estuvo cedido la temporada 2023/24. Por tanto, desde el 1 de enero es agente libre y el Ceuta le ha brindado la oportunidad de dar el salto al fútbol europeo.

El conjunto ceutí no ha sido el único interesado fuera de Argentina, ya que Independiente de Santa Fe, que disputa la Copa Libertadores, también se ha interesado.

Hincha de River Plate, marcó el penalti que le dio el título a Platense en 2025, aunque no se trata de un futbolista goleador. Acumula 5 tantos y 10 asistencias en 124 partidos con Platense, habiendo anotado tan solo un gol en su última temporada (37 encuentros).

Con capacidad para desempeñarse en todo el frente de ataque, su posición natural es la de extremo derecha, habiendo jugado también como delantero centro y como extremo a banda cambiada. Se trata de un futbolista rápido y que busca el uno contra uno, además de ser conocido como 'canchero', no eludiendo el contacto físico y aportando garra al equipo.