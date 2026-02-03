Manu Vallejo, a prueba en el Mjällby sueco: “No me sentía cómodo en Ceuta"

Manu Vallejo se pone a prueba en el Mjällby de Suecia tras rescindir su contrato con el Ceuta, buscando relanzar su carrera y disputar la Champions League

Manu Vallejo, delantero de 28 años, se encuentra a prueba en el Mjällby AIF de Suecia tras rescindir su contrato con la AD Ceuta. El jugador chiclanero pretende aportar su experiencia ofensiva al equipo sueco, actual campeón de la Primera División de Suecia, y ayudarles a clasificarse para la fase previa de la Champions League, un reto histórico para el club escandinavo.

Salida del Ceuta: fin de una etapa complicada

La relación de Vallejo con el Ceuta llegó a su fin esta semana mediante un acuerdo mutuo de rescisión. Desde la entidad andaluza destacaron su profesionalidad y compromiso durante su estancia, aunque el jugador no se sintió cómodo en el club:

"No se sentía cómodo en el Ceuta y ahora busca un equipo en el extranjero", explicó James Wahlberg, director de comunicación del Mjällby. La etapa en Ceuta estuvo marcada por la falta de minutos; Vallejo solo disputó un partido completo en liga contra el Real Valladolid y anotó un único gol en la Copa del Rey frente al FC La Unión Atlético.

Experiencia y perfil del jugador

El Mjällby apuesta por la experiencia y técnica de Vallejo. Según Wahlberg, se trata de un jugador bajo (1,67 m), muy técnico y ofensivo, capaz de contribuir en la previa de la Champions League. El conjunto sueco busca reforzar su delantera con futbolistas que puedan marcar la diferencia en competiciones europeas y aprovechar la oportunidad de sumar un delantero con recorrido en Segunda División española y clubes como Cádiz y Valencia.

La trayectoria de Manu Vallejo

Antes de su paso por Ceuta, Vallejo vivió etapas importantes en equipos como Cádiz, Valencia, Alavés, Girona y Zaragoza, mostrando su capacidad goleadora y desborde en la delantera. Sin embargo, su paso por Ceuta no fue el esperado; apenas 67 minutos jugados en liga y un gol en Copa del Rey reflejan la dificultad para adaptarse al esquema de José Juan Romero.

El delantero ahora busca recuperar sensaciones y volver a demostrar su calidad en un club que confía en su experiencia.

El Mjällby y la oportunidad europea

El Mjällby AIF, campeón histórico en Suecia, disputa su pretemporada en Portugal preparando la temporada que arranca en abril. Su objetivo principal es la clasificación para la Champions League, y la incorporación de Vallejo en calidad de prueba puede ser clave para reforzar el ataque de cara a los próximos compromisos.

Vallejo llega con la intención de aprovechar esta oportunidad para relanzar su carrera y mostrar que puede ser un jugador determinante en el fútbol europeo, tras un período complicado en España.

Ceuta sigue con margen en el mercado

Mientras tanto, el Ceuta mantiene abiertas dos fichas profesionales, lo que le permite acudir al mercado si surge una oportunidad. Además, incorporó al cedido Marc Domènech del Mallorca y a José Campaña y Marino Illescas como agentes libres, reforzando su plantilla tras la salida de Vallejo y otros jugadores como Andy Escudero, Samu Obeng y Juanto Ortuño.