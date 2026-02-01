José Juan Romero, técnico del Ceuta, sin pelos en la lengua: "En el minuto cinco ya habría hecho cambios"

El entrenador del cuadro caballa no se cortó a la hora de mostrar su descontento con la primera parte de los suyos ante el Almería este domingo

Ceuta y Almería disputaban este domingo uno de los duelos con más morbo de la jornada 24 de LaLiga Hypermotion. Ceuta y Almería vivieron un partido con mucha polémica en la primera vuelta y ante eso, el partido de este domingo era muy esperado.

El Almería se llevó el triunfo de forma incontestable con tres goles en apenas 20 minutos durante el primer tiempo. El Almería golpeó con Sergio Arribas, Leo Baptistao y Morcillo en los minutos 17,23 y 36. El Ceuta recortó diferencias antes del descanso con el 3´1 de Zalazar e incluso se pensó en un empate de los de José Juam Romero con el 3-2 de Marcos Fernández en el 79. Embarba sentenció el partido en el 85 desde los once metros para el definitivo 4-2.

José Juan Romero no se corta con la mala primera parte del Ceuta

Después del encuentro, José Juan Romero no se cortó a la hora de exponer que hubiese realizado 10 cambios en la primera parte pero que por humanidad esperó al segundo tiempo para mover el banquillo: "Lo seguiré diciendo: el Almería es claro candidato a estar en Primera División por la vía rápida. Pero lo nuestro del primer tiempo no se me va a olvidar hasta dentro de mucho tiempo. ¿Hacer cambios durante la primera parte? Hay una parte humana ahí, y tampoco me parecía justo que fuera cuestión de un solo futbolista, más del grupo".

José Juan Romero dejó claro que no es un entrenador de señalar ya que también valora lo que está haciendo un Ceuta que es décimo con 35 puntos tras 24 jornadas: "Señalar no es mi estilo ni creo que sea el momento. Hay veces que también valoro todo lo que están haciendo, al igual hoy nos damos cuenta de su dimensión. Pero en el minuto 5 ya habría hecho cambios, y si hubiera tenido diez cambios los hubiera hecho".

José Juan Romero le da parte del mérito al Almería

El técnico del Ceuta insistió en la primera parte de su equipo aunque no dejó atrás el mérito en el trabajo del Almería: "Admiro mucho al Almería, a su técnico, jugadores. Pero no hemos comparecido en el primer tiempo. Es un partido que si el Almería se va 6-0 al descanso, no pasa nada. Creo, e insisto, que en muchos momentos es mérito del Almería, pero también demérito nuestro. La falta de actitud es lo que más me preocupa, porque hay días que podemos estar más o menos brillantes y no se le puede negar al equipo que compite siempre".

De ahí pasó al segundo tiempo donde el Ceuta mejoró notablemente tal y como comentó José Juan Romero: "Y en la segunda parte fuimos dominadores del partido, con varias situaciones en los primeros minutos, y si no cometemos ese error en el 4-2, creo que el partido habría tenido otro final. Muy difícil jugar el segundo tiempo por cómo estaba el escenario, y ahí me pongo de pie con los que han jugado. Poner varios jugadores por dentro nos ha venido muy bien, e insisto que no habría pasado nada si empatamos en la segunda parte".

Mensaje de elogio a Rubi y su trabajo con el Almería

Por último, José Juan Romero confesó sobre qué versó la larga conversación que tuvo con Rubi y como ve a los indálicos ascendiendo a Primera: "Hay una admiración mutua. Creo que le he dicho que estuviera tranquilo porque sé que ha habido mucho runrún durante la semana, como lo puede haber conmigo u otro entrenador. Y le he dicho que estoy muy convencido de que va a llevar al Almería a Primera División".