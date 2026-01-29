El momento de Rubi tras los últimos resultados del Almería en LaLiga Hypermotion

El cuadro indálico ha sumado solo un punto de los últimos nueve en juego y está al borde de quedarse fuera de los puestos de play off de ascenso a Primera. Bonini, asume la responsabilidad: "Es de todos", afirmó

El Almería vuelve a generar dudas después de la derrota del pasado fin de semana ante el Eibar. El tropiezo para los de Rubi llegó de la peor forma posible con un gol en los últimos minutos que dejó sin tiempo de reacción al Almería. Esta derrota supuso la segunda de forma consecutiva y el tercer partido que los indálicos no ganan con un pobre saldo de un punto de nueve posibles.

En esta situación, el Almería terminó la jornada 23 en la sexta posición igualado con el séptimo a 36 puntos y mirando muy de cerca los puestos fuera del play off de ascenso a Primera. El Almería ha desaprovechado en las últimas jornadas tropiezos de rivales directos como Las Palmas o Deportivo de La Coruña y Rubi está viviendo uno de los peores momentos del curso en cuanto a la confianza de la afición en su capacidad.

Respalda a Rubi en su peor momento de la temporada en el Almería

Este pasado miércoles, Bonini, defensa del Almería, mostró su respaldo público a Rubi y su labor en el conjunto andaluz. El defensa del Almería dejó claro que no es momento de hablar de Rubi porque todos están mal: "Veo muy bien al entrenador, como siempre. Es un gran técnico y nos transmite esa confianza. Para mí no hace falta hablar del entrenador, ya que todos estamos regular".

Seguidamente recordó que hace dos meses los resultados iban de cara en el Almería y que en ese momento se confiaba en él por lo que pidió que ahora también se confiase: "Confiamos en el entrenador porque hace dos meses estábamos bien. Ahora tenemos que confiar también. La responsabilidad es de todos, no solo del míster o de los jugadores".

El Almería hace piña ante las críticas por su momento en Segunda división

Bonini apostó por no escuchar las críticas porque tanto los jugadores como el cuerpo técnico son conscientes de la situación del equipo: "Las críticas no nos llegan porque creo que todos sabemos lo que está pasando. No hace falta escuchar las palabras de los aficionados. Entiendo que ellos no estén contentos, pero nosotros somos los primeros que tampoco lo estamos".

La sensible baja de Bonini en el Almería

Bonini regresó el pasado fin de semana ante el Eibar tras una lesión en el isquio de su pierna izquierda que le ha mantenido apartado de los terrenos de juego durante las últimas cinco jornadas. En esas jornadas, el Almería ha encajado un total de 10 goles en contra y ha marcado ocho por lo que el saldo defensivo es negativo. Sobre esa mala racha del Almería, Bonini la tomó como normal en una temporada: "Creo que el fútbol es así. Es normal que un equipo tenga momentos buenos y malos. Se está viendo en el campeonato. Nosotros hemos pasado un mal tramo, al igual que otros equipos".

Además, el defensa italiano recordó que el Racing de Santander también ha pasado por una racha similar: "Creo que el fútbol es así. Es normal que un equipo tenga momentos buenos y malos. Se está viendo en el campeonato. Nosotros hemos pasado un mal tramo, al igual que otros equipos". El zaguero también comentó que en el momento en el que ha estado lesionado el tiempo no ha pasado demasiado rápido aunque se mostró con ganas de ayudar en su vuelta: "Estas últimas semanas no han pasado rápido, pero ya estoy bien. Estoy muy contento y quiero ayudar al equipo para volver a ser un gran conjunto".

La afición del Almería se enfada y se ilusiona con Bonini

La afición del Almería no está contenta con el momento del equipo, algo que Bonini comprende: "Creo que es normal que la gente no esté contenta si encajamos un gol, pero somos profesionales. Puede que encajemos, pero tenemos que estar tranquilos y jugar. Son cosas normales".

Bonini se mostró feliz por lo bien que ha recibido la afición su regreso a la actividad: "Estoy muy contento de estar de vuelta. Quiero echar una mano al equipo para volver a vencer y crear esa mentalidad ganadora. Estoy muy contento de que la afición esté contenta con mi regreso. Ahora hay que estar concentrados en crecer".