España - Portugal, en directo el partido de los Hispanos en el Europeo de Balonmano Masculino 2026

España ya está eliminada del Europeo de balonmano, sin embargo, aún albergan opciones de clasificarse para el mundial, las cuáles pasan por ganar a Portugal y esperar una carambola que les de opción a pelearlo en pista

Muy buenas tardes y bienvenidos a la retransmisión en directo del último duelo de España en la segunda fase del Europeo de balonmano 2026 .

Los de Jordi Ribera ya no tienen opciones para avanzar a semifinales, sin embargo, aún sueñan con el tercer puesto que les permita pelear por la quinta plaza, que vale un puesto en el mundial .

Para conseguirlo los Hispanos necesitan una carambola ya que además de ganar a los lusos hace falta que Alemania derrote a Francia y que Dinamarca gane o empate ante Noruega .

Los de Ribera se quitaron el mal trago de caer ante Dinamarca ganando con solvencia a Francia , sin embargo, su sabor de boca va a depender en gran medida de lo que hagan ante los lusos.

Este España - Portugal será el primer partido clave de este grupo , pues el Alemania-Francia será a las 18:00 y el Noruega-Dinamarca a las 20:30.

Ya están sobre la pista los protagonistas, suenan los himnos y muy pronto será el momento de que arranque la fiesta.

Arranca el partido y lo hace con un gran ataque de España , en el que Javi Rodríguez romató una buena jugada. Aunque el pivote cometió un siete metros que dio la igalada muy rápido a los lusos.

Los porteros, Sergey Hernández y Diogo Válerio , se están haciendo notar, sin embargo, en el lado del ataque luso los hermanos Costa, en especial Kiko, son unas máquinas anotadoras. Más allá de que el ataque español sigue manteniendo a raya la ventaja rival.

Ha empezado con muchas dudas España . Errores, imprecisiones y muchas pérdidas que están haciendo que ahora mismo los lusos estén por delante, ayudados también por Valério.

Llega el primer tiempo muerto de Jordi Ribera. Al técnico lo le permita de gustar lo que está viendo y ha parado la acción.

Ha introducido cambios el técnico, pero los recambios no terminan de funcionar y ahora mismo las cosas pintan muy mal para los Hispanos.

Ni siquiera un muy buen Sergey Hernández está siendo capaz de limitar el desastre español, que ahora mismo, tras 22 minutos jugados, pierde por cinco goles, aunque lo más dramático está siendo el nivel de los de Jordi Ribera, tremendamente imprecisos.

La defensa española sigue siendo mucho menos férrea que en días previo s, aunque el ataque poco a poco va carburando. Eso sí, sin una remontada de órdago, va a ser imposible soñar con el mundial. Ya son seis goles de margen para los de Pereira.

Un buen final de los Hispanos permite reducir mínimamente la renta al descanso , que es de 4 goles, aunque llegaron a tener 6 los lusos. Día muy malo hasta ahora de los de Jordi Ribera, que ahora necesitan pensar las cosas de cara a la segunda parte,

La selección española de balonmano no ha tenido su mejor desempeño en el europeo de balonmano, pues pese a grandes victorias como la pasada ante Francia, dos pinchazos ante Alemania y Dinamarca han dejado sin opciones a los Hispanos. Sin embargo, a los de Jordi Ribera aún les queda algo por lo que luchar, el quinto puesto que les daría plaza en el mundial. Aunque no dependen de sí mismos, para conseguirla deben ganar primero a Portugal, una de las selecciones con más potencial del continente y que hace muy poco les superó en el torneo de preparación, no obstante, sería la forma perfecta de cerrar con buen sabor de boca el evento.

Los Hispanos quieren cerrar el torneo como terceros clasificados del grupo uno, lo que les otorgaría una plaza que supone el acceso directo para el próximo Campeonato del Mundo que se celebra en Alemania; eso sí, necesita una carambola, ya que además de ganar a los lusos hace falta que Alemania derrote a Francia y que Dinamarca gane o empate ante Noruega. Pero por lo pronto los de Jordi Ribera necesitan dar el primer paso para ello, lo que pasa por superar al país vecino y ya esperar que las cosas salgan bien en el resto de encuentros del grupo.