Jonas Vingegaard no logra el premio final en la París-Niza

El ciclista danés apretó a 21 km de la meta de Niza para ganar su tercera etapa, pero se la acabó quitando el francés Lenny Martínez

Jonas Vingegaard no tuvo problemas para apuntarse una París-Niza 2026 que tenía sentenciada desde el jueves y opositó a llevarse su tercera etapa parcial, pero se vio superado en el sprint final por el francés Lenny Martínez (Bahrain).

En una última etapa corta, con un recorrido de 129,2 km con salida y meta en la capital de la Costa Azul, el líder del Visma Lease a Bike apretó a 21 kilómetros de meta y sólo le pudo seguir Lenny Martínez, con el que acabó jugándose el triunfo.

Con esta victoria en la general, Vingegaard sucede a su compañero Matteo Jorgensson, que esta vez corrió la Tirreno-Adriático, y aventajó en casi cuatro minutos y medio al colombiano Daniel Martínez (Red Bull-BORA-hansgrohe), segundo clasificado. El ciclista alemán Georg Steinhauser (EF Education-EasyPost), a más de seis minutos del danés.

El Movistar Team, uno de los peor parados

La carrera no ha sido muy afortunada para los ciclistas españoles, pese al Top-7 de Marc Soler (UAE Team Emirates-XRG) y del veterano Ion Izaguirre (Cofidis). Juan Ayuso, que esperaba pelear por la victoria, se cayó el miércoles y se tuvo que retirar cuando era líder. Y también dijeron adiós las tres mejores piezas con las que llegaba un ambicioso Movistar Team. Ese mismo miércoles y por culpa de caídas dijeron adiós Raúl García Pierna y Pablo Castrillo, y el viernes, por problemas estomacales, lo hizo Iván Romeo.

Sus mejores resultados han sido el Top-3 que logró el venezolano Orluis Aular en la primera etapa y el séptimo puesto conseguido en la contrarreloj por equipos del martes. A partir del miércoles, una París-Niza para olvidar. El ecuatoriano Jefferson Cepeda, que logró 20 puntos al acabar vigesimo séptimo en la general final, de lo poco positivo que se lleva.

Clasificación de la etapa 8 de la París-Niza 2026

1. Martínez Lenny (Bahrain Victorious) 03:06:43

2. Vingegaard Jonas (Team Visma | Lease a Bike) + 00

3. Tejada Harold (XDS Astana Team) + 07

4. Vauquelin Kévin (INEOS Grenadiers) + 07

5. Baudin Alex (EF Education-EasyPost) + 07

6. Steinhauser Georg (EF Education-EasyPost) + 07

7. Izagirre Ion (Cofidis) + 07

8. Rondel Mathys (Tudor Pro Cycling Team) + 07

9. Vinokurov Nicolas (XDS Astana Team) + 44

10. Soler Marc (UAE Team Emirates-XRG) + 44

Clasificación general final de la París-Niza 2026

1. Vingegaard Jonas (Team Visma | Lease a Bike) 25:25:11

2. Martínez Daniel (Red Bull-BORA-hansgrohe) + 04:23

3. Steinhauser Georg (EF Education-EasyPost) + 06:07

4. Vauquelin Kévin (INEOS Grenadiers) + 06:24

5. Martínez Lenny (Bahrain Victorious) + 07:31

6. Soler Marc (UAE Team Emirates-XRG) + 09:09

7. Izagirre Ion (Cofidis) + 09:19

8. Rondel Mathys (Tudor Pro Cycling Team) + 10:23

9. Baudin Alex (EF Education-EasyPost) + 10:33

10. Tejada Harold (XDS Astana Team) + 11:40