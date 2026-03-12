Jonas Vingegaard vuelve a liarla en la París-Niza: "No he tenido que sobrepasar completamente mis límites para dejar atrás a los rivales"

El ciclista danés deja prácticamente sentenciada la carrera tras arrasar en la quinta etapa, la segunda consecutiva que gana, y ya saca más de tres minutos al segundo de la general

Fue irse Juan Ayuso y aparece Jonas Vingegaard. El danés apareció por primera vez en la etapa 4 de la París-Niza 2026 para dar un zarpazo en la general y aprovechar la caída del español para colocarse líder. Y, en la etapa 5, ha dejado la carrera prácticamente sentenciada.

En la jornada más larga y, a priori, más emocionante, Vingegaard se encargó de que no hubiera emoción. Ganó con mucha solvencia, con más de dos minutos de ventaja sobre Paret-Peintre y con 2:20 sobre un grupo en el que estaban algunos de los que le pueden hacer sombra en esta carrera. Ya saca minuto y medio a su más inmediato perseguidor en la ronda francesa, el colombiano Daniel Martínez, y casi seis minutos a Steinhauser, que marcha ahora mismo tercero en la general.

"Todo el equipo lo ha sacrificado todo por mí y me alegro de poder devolvérselo. Gracias a ellos no he tenido que sobrepasar completamente mis límites para dejar atrás a los rivales, me he podido mantener dentro de mis límites", señalaba el ciclista danés nada más ganar su segunda etapa consecutiva en esta edición 2026 de la París-Niza.

Con 206,3 kilómetros que se recorrieron a ritmo de vértigo, la primera escapada que pudo consolidarse tardó en llegar y en ella estuvo un Jefferson Cepeda que es de las pocas opciones que les queda al Movistar Team tras las caídas y abandonos del miércoles. Las otras dos opciones, Iván Romeo y Lorenzo Milesi, saltaron para lograr enlazar. Pero aún la fuga llegó a tener dos minutos de ventaja, el alto ritmo del pelotón les había hecho desgastarse mucho y cuando el Visma apretó, los cazó.

Aún pudo Cepeda coronar en solitario el côte de Sécheras, pero aún quedaban dos subidas, entre ellas la cima del Saint-Jean-de-Muzols, de primera categoría. A partir de ahí, con todos los favoritos reunidos, empezó el espectáculo de Vingegaard. El danés no esperó más, coronó ya en solitario y no hubo quien lo alcanzara.

"Quería de verdad ganar, personalmente, y el equipo también. Hemos hecho un trabajo increíble. Queríamos sacar la mayor diferencia de tiempo posible. Quiero agradecer a mis compañeros por el trabajo. Ellos se merecen el champán hoy", refrendó el danés, al que aún quedan tres etapas, pero del que pocos dudan que saldrá de la París-Niza 2026 como ganador.

Clasificación de la etapa 5 de la París-Niza 2026

1. Vingegaard Jonas (Team Visma | Lease a Bike) 04:29:01

2. Paret-Peintre Valentin (Soudal Quick-Step) + 02:02

3. Tejada Harold (XDS Astana Team) + 02:20

4. Martinez Lenny (Bahrain Victorious) + 02:20

5. Izagirre Ion (Cofidis) + 02:20

6. Martinez Daniel (Red Bull-BORA-hansgrohe) + 02:20

7. Vauquelin Kévin (INEOS Grenadiers) + 02:20

8. Steinhauser Georg (EF Education-EasyPost) + 02:20

9. Rondel Mathys (Tudor Pro Cycling Team) + 02:20

10. Soler Marc (UAE Team Emirates-XRG) + 02:20

Clasificación general de la París-Niza 2026 tras la etapa 5

1. Vingegaard Jonas (Team Visma | Lease a Bike) 17:22:06

2. Martinez Daniel (Red Bull-BORA-hansgrohe) + 03:22

3. Steinhauser Georg (EF Education-EasyPost) + 05:50

4. Vauquelin Kévin (INEOS Grenadiers) + 06:09

5. Martinez Lenny (Bahrain Victorious) + 07:37

6. Soler Marc (UAE Team Emirates-XRG) + 08:15

7. Izagirre Ion (Cofidis) + 09:02

8. Rondel Mathys (Tudor Pro Cycling Team) + 10:06

9. Baudin Alex (EF Education-EasyPost) + 10:16

10. Onley Oscar (INEOS Grenadiers) + 11:23

11. Tejada Harold (XDS Astana Team) + 11:43

12. Vercher Mattéo (Team TotalEnergies) + 11:44

13. Paret-Peintre Valentin (Soudal Quick-Step) + 19:09

14. Zukowsky Nickolas (Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team) + 19:59

15. Armirail Bruno (Team Visma | Lease a Bike) + 21:12