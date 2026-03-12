Van der Poel muestra su pegada y Del Toro se despide de la 'maglia azzurra' en la Tirreno-Adriático

El neerlandés gana su segunda etapa en la Tirreno-Adriático 2026, donde el mexicano cede el liderato al italiano Pellizzari antes de afrontar la montaña

Doblete de Mathieu Van der Poel y 'sorpasso' a Isaac del toro por parte de Giulio Pellizari. La Tirreno-Adriático 2026 se pone interesante en su ecuador con una lucha titánica por cada etapa y por la general, que augura emociones fuertes de aquí al final.

En lo que a la cuarta etapa se refiere, Van der Poel demostró haber llegado de nuevo en muy buena forma a esta parte de la temporada y logró su segunda victoria parcial. En un largo sprint vivido en Martinsicuro, el neerlandés alzó los brazos por delante del italiano Giulio Pellizzari, lo que a su vez le sirvió al corredor del Red Bull Bora para hacerse con la 'maglia azzurra' de la 'Carrera de los dos mares', un primer puesto del que desbancó a Del Toro.

En cierto modo, no es una mala noticia para el joven italiano del UAE Team Emirates, ya que este viernes afronta una etapa clave de montaña y no tendrá que hacerlo pensando en defender el maillot de líder, del que, además, está a sólo dos segundos.

La cuarta etapa de esta Tirreno-Adriático, de 213 kilómetros entre Tagliacozzo y Martinsicuro, tuvo mucho movimiento, pero acabó decidiéndose en una llegada masiva con los principales favoritos implicados. Haber hubo de todo. Dos escapadas numerosas, otra volata, dos subidas importantes... pero se resolvió al sprint después de que el último gran grupo fugado fuera neutralizado a quince minutos de la meta.

Algunos de los favoritos lo intentaron en el último ascenso. Jorgenson, Van Aert, Healy, Del Toro, Ganna o Van der Poel sacaron unos metros, pero el pelotón no estaba dipuesto a dejarles marchar y, además, la subida no era tan importante como para haber sacado demasiada ventaja. Todo se tranquilizó al final y se aprestaron para la lucha en las calles de Martinsicuro, donde ganó Van der Poel.

Clasificación de la etapa 4 de la Tirreno-Adriático 2026

1. Van der Poel, Mathieu (Alpecin-Premier Tech) 04:51:40

2. Pellizzari, Giulio (Red Bull-BORA-hansgrohe) m.t.

3. Johannessen, Tobias Halland (Uno-X Mobility) m.t.

4. Champoussin, Clément (XDS Astana Team) m.t.

5. Van Aert, Wout (Team Visma | Lease a Bike) m.t.

6. Healy, Ben (EF Education-EasyPost) m.t.

7. Vendrame, Andrea (Team Jayco-AlUla) m.t.

8. Pinarello, Alessandro (NSN Cycling Team) m.t.

9. Ganna, Filippo (INEOS Grenadiers) m.t.

10. Del Toro, Isaac (UAE Team Emirates-XRG) m.t.

Clasificación general de la Tirreno-Adriático 2026 tras la etapa 4

1. Pellizzari, Giulio (Red Bull-BORA-hansgrohe) 15:27:00

2. Del Toro, Isaac (UAE Team Emirates-XRG) + 02

3. Roglic, Primoz (Red Bull-BORA-hansgrohe) + 21

4. Jorgenson, Matteo (Team Visma | Lease a Bike) + 34

5. Healy, Ben (EF Education-EasyPost) + 39

6. Vendrame, Andrea (Team Jayco-AlUla) + 42

7. Sheffield, Magnus (INEOS Grenadiers) + 42

8. Ciccone, Giulio (Lidl-Trek) + 44

9. Hatherly, Alan (Team Jayco-AlUla) + 46

10. Tiberi, Antonio (Bahrain Victorious) + 49

11. Pinarello, Alessandro (NSN Cycling Team) + 51

12. Johannessen, Tobias Halland (Uno-X Mobility) + 51

13. Buitrago, Santiago (Bahrain Victorious) + 54

14. Romo, Javi (Movistar Team) + 01:03

15. Van der Poel, Mathieu (Alpecin-Premier Tech) + 01:06