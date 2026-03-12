Alcaraz - Norrie: Horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de cuartos de final de Carlos Alcaraz en el Indian Wells

El murciano consigue el pase a los cuartos de final en el primer Master 1000 de la temporada, el Indian Wells

Carlos Alcaraz parece imparable en el Masters 1000 de Indian Wells. Repetir la hazaña de 2023 y 2024 no es tarea fácil, pero para el murciano la palabra 'imposible' parece no existir en su diccionario. El fin de semana pasado, comenzó su aventura derrotando a Grigor Dimitrov para después ponerse la cosa seria y verse obligado a remontar a un Arthur Rinderknech que no tenía intención de bajar la cabeza ante el número uno. Su última víctima fue Casper Ruud, al que vapuleó sin piedad en la noche del miércoles.

Ahora le espera en los cuartos de final Cameron Norrie, un hueso difícil de roer para Alcaraz, aunque con el que tiene un balance favorable de 5-3 en los ocho enfrentamientos anteriores en los que se vieron las caras. De hecho, Carlitos tiene un recuerdo amargo de la última ocasión en las que se vio las caras con el británico fue en la primera ronda del Masters de París, a finales del pasado año. Alcaraz cayó de forma casi rotunda tras remontar su rival el partido sin mucho problema, acabando 4-6, 6-3, 6-4. También se batieron en dos finales, la de Buenos Aires se la llevó el murciano y al de Río de Janeiro se fue a la vitrina de Norrie.

¿A qué hora se juega el Carlos Alcaraz - Cameron Norrie?

El partido entre Carlos Alcaraz y Cameron Norrie en Indian Wells se disputará en la madrugada de este jueves 12 al viernes 13 de marzo no antes de las 03:00 hora peninsular española, mientras que en California serán sobre las 20:00. Cabe recordar que el partido puede atrasarse, ya que el horario es aproximado y depende del partido de cuartos de final de la WTA entre Jessica Pegula y Elena Rybakina que arranca a las 01:00.

Dónde ver online y en televisión el Alcaraz - Cameron Norrie

El encuentro entre Carlitos y Norrie se podrá ver en directo en España a través de Movistar +, con el dial 7 o en #Vamos, además de algunos de los canales del paquete Deportes+. Los primeros están incluido en el paquete básico de la plataforma de pago y el otro forma parte de la modalidad que incluye diferentes deportes, por lo que no se podrá ver en abierto ni de forma gratuita por televisión.

También se podrá ver desde Tennis TV, la plataforma oficial del circuito ATP. No es un servicio gratuito en España, al menos para ver partidos directo. La plataforma de streaming funciona bajo un modelo de suscripción. Tampoco incluye las repeticiones completas de los torneos actuales, pero sí los resúmenes diarios, entrevistas y reportajes especiales, además de partidos clásicos seleccionados de su archivo.

Eso sí, podrás seguir tanto este partido como el resto de eventos a través de ESTADIO Deportivo, donde se transmitirá el partido en directo y se hará una cobertura mediática del Master 1000 Indian Wells en el que participa Carlos Alcaraz.