Cameron Norrie responde a las críticas del calendario ATP: ''Cada tenista puede elegir el suyo''

El británico defiende la gestión individual del calendario mientras que otras voces como Carlos Alcaraz siempre han mantenido una posición más crítica

Cameron Norrie ha vuelto al tenis por la puerta grande, marcándose un 2025 en el que ha superado con creces las expectativas. Aunque los comienzos de año no fueron fáciles, al final de temporada pudo enderezar el camino ocupando el vigesimoséptimo lugar en la clasificación de la ATP. A la espera del Open de Australia, ha hablado en una entrevista para Daily Mail sobre el polémico tema del calendario, del que tenistas como Carlos Alcaraz han dado su opinión en más de una ocasión.

Cameron Norrie, claro sobre el calendario

''Puedes elegir tu propio calendario. Es posible disfrutar del tenis mientras estás en competición'', comentaba el británico sobre la cuestión que ha dividido en los últimos meses al mundo del tenis. ''Sí, el calendario es largo, pero depende de cada jugador decidir cuándo descansar. Siempre hay presión por los torneos, porque ves a otros jugadores avanzando, pero al final, lo importante es disfrutar del tenis, y eso es lo que hice este año'', quería aclarar Norrie.

''No estás obligado a jugar todos los ATP 250; hay ciertos torneos 500 y 1000 que sí son casi obligatorios, pero puedes organizar tu calendario. En el pasado, yo siempre intentaba jugarlo todo y llevaba mi cuerpo al límite. Aprendí que es importante conocer tus preferencias, saber qué torneos te gustan y adaptar el calendario según tus necesidades'', señalaba Cameron, dejando claro que se pueden hacer elecciones para acoplarse bien a la situación de cada uno de los deportistas.

Carlos Alcaraz y la gestión de su calendario

Cameron Norrie y Carlitos han coincidido en esta temporada en el Masters de París, donde el británico logró derrotar al número 1 del mundo en un partido de tercera ronda. En Wimbledon llegó a los cuartos de final, pero esta vez no fue capaz de derrotar al murciano con el que volvió a coincidir. Dejando de lado los partidos, Alcaraz ha mantenido últimamente un perfil crítico con el calendario, alegando que hay demasiados.

''La cantidad de torneos que tenemos que jugar es demasiado alta. No tenemos suficiente tiempo para entrenar y descansar. Incluso durante la temporada, creo que es semana tras semana y no tenemos la oportunidad de tener una semana para preparar bien los torneos o lo que nos espera en la temporada'', alegaba al hablar del tema que le trae de cabeza últimamente.

Tenistas históricos como Novak Djokovic le contestó con un dardo: ''Veo a muchos jugadores hablando de que hay obligaciones en cuanto a los torneos que disputar, pero son para tener un bonus económico. Hay muchas exhibiciones a las que se apuntan, así que todo es un poco contradictorio''. Una polémica que está servida y que indica que continuará en 2026.