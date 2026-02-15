Muchova se libera en Doha: ''Hacía mucho tiempo que no sentía esto''

La checa consigue el ansiado título tras llevar sin sumar un trofeo a su palmarés desde 2019

A Karolina Muchova le ha costado casi 7 años recuperar esa adrenalina de conseguir un título. Aunque la checa no tenía una rival fácil en la final del WTA 1000 de Doha, ya que se enfrentó a la promesa de 19 años, Victoria Mboko. La canadiense no pudo con la experiencia de Muchova, terminando el país 6-4,7-5.

Muy contenta de volver a tocar metal

''Hacía tiempo que no ganaba un torneo. Así que es genial volver a sentir esa sensación. Recordar esa sensación de victoria aquí en Doha es increíble'', comentaba en la rueda de prensa Karolina Muchova. Su primer título lo consiguió en 2019, y hasta ahora no ha vuelto a levantar un trofeo.

''Llegar a la final generalmente es algo positivo, nunca es negativo. Ella jugó un tenis realmente genial. Jugando contra jugadoras del Top 10, mi primera vez aquí también; no tenía muchas expectativas para mí misma. Ella estuvo más precisa en los puntos más importantes. Supo mantenerse sólida en esos puntos donde creo que yo fallaba mucho más que ella'', hablaba sobre Victoria Mboko, toda una promesa de la WTA que ha sorprendido por su pegada a su corta edad.

Esa sensación que Muchova no quiere volver a olvidar

''La intensidad de la sensación de ganar es simplemente increíble'', comentaba, pero también es consciente de que el tiempo pasa muy rápido: ''Intento disfrutarlo, porque en el tenis todo va muy rápido. Creo que a veces nos olvidamos de parar a reflexionar sobre las buenas semanas, o las pequeñas o grandes victorias. Mi próximo torneo empieza mañana, así que es muy difícil. Pero me gustaría parar un rato, disfrutarlo con mi equipo e ir a algún sitio esta noche con ellos para pasarlo bien y quizás reflexionar un poco más''.

El último año de Karolina Muchova ha sido una montaña rusa de resiliencia. Tras una cirugía de muñeca que la mantuvo fuera de las canchas, la checa regresó con la magia intacta. Aunque 2025 estuvo marcado por la precaución física y algunas dudas sobre nuevas molestias, su calidad técnica nunca flaqueó, logrando avanzar en grandes escenarios como el US Open.

Eso sí, el punto fulminante ha llegado ahora en Doha. Muchova ha conquistado el Qatar TotalEnergies Open, logrando su primer título de categoría WTA 1000. Rompió así una sequía de más de seis años sin títulos, consolidando su regreso definitivo a la élite mundial y demostrando que si la salud acompaña, es una de las tenistas más completas del circuito.