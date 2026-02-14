Victoria Mboko firma la mayor irrupción del año en el circuito

La joven canadiense ha pasado de estar fuera del top 300 al top 10 en poco más de un año, pero... ¿cómo ha llegado hasta aquí?

Lo que está haciendo Victoria Mboko es impresionante. En los cuartos de final del WTA 1000 derrotó de una estocada a Rybakina, ganadora del Open de Australia, con un 7-5, 4-6, 6-4. También consiguió fuminar a Ostapenko con un contundente 6-3, 6-2 en las seminifinales, por lo que en la jornada de hoy jugará la final contra Muchova. Y eso con tan solo 19 años... la canadiese va a dar mucho que hablar.

Mboko, una joya del tenis femenino

Hace apenas un año, el nombre de Victoria Mboko era conocidos por pocos. Hoy, tras un 2025 de ensueño y un inicio de 2026 histórico, la canadiense de 19 años ha dejado de ser el futuro para convertirse en el presente más brillante del circuito WTA. Tras alcanzar la final en Doha y asegurar su entrada al Top 10 mundial, la tenista se une al selecto grupo de leyendas canadienses como Bianca Andreescu y Eugenie Bouchard.

Proveniente de una familia en la que sus hermanos eran tenistas, aprendió a competir desde la más tierna infancia. Con tres años cogía su primera raqueta y ahora, 16 años después, es una de las mejores jugadoras del mundo. Su entrenadora, la ex-finalista de Wimbledon Nathalie Tauziat, ha pulido un diamante en bruto que combina la potencia moderna con una inteligencia táctica impropia de su edad.

El torneo que lo cambió todo

El punto de inflexión llegó en agosto de 2025, cuando Mboko hizo historia en casa al conquistar el WTA 1000 de Montreal. En una carrera de ensueño, derrotó a figuras como Coco Gauff y venció en la final a la legendaria Naomi Osaka. Aunque cayó en Australia contra Sabalenka, la canadiense ha demostrado que no solo tiene la potencia apara vencer a las mejores, sino la paciencia para sobrevivir a las batallas más duras.

Tras caer en el Open de Australia en la cuarta ronda con la número 1, Mboko ha llegado a Doha con la energía renovada y las pilas bien cargadas. Con esta entrada en el Top 10 se abre una nueva página en el libro de las que han conseguido ser las mejores del mundo. Victoria no es solo una jugadora con un gran saque, sino que es la esperanza de un país que había perdido la ilusión por el tenis. En un circuito femenino caracterizado por la volatilidad, la canadiense parece haber llegado para quedarse en la cima mucho tiempo.