El poder de Sabalenka aplasta la ilusión de Mboko y mantiene vivo el sueño del tricampeonato

La bielorrusa volvió a imponer su jerarquía para alcanzar los cuartos de final del Open de Australia, combinando potencia, resistencia y un nuevo récord en los Grand Slams, incluso cuando el partido amagó con complicarse

La campeona no entiende de concepciones en Melbourne. Aryna Sabalenka no se concibe a sí misma fuera de la final del Open de Australia que levantó en 2023 y en 2024. No hay dos sin tres, o al menos, eso piensa la bielorrusa, que ha pasado por encima de Victoria Mboko por 6-1, 7-6 (1), una tenista que a sus 19 años ha llegado hasta octavos de final, todo un logro para la estadounidense que llega al circuito pisando fuerte.

Mboko mantuvo el tipo ante la reina del circuito

Que Sabalenka es actualmente el brazo dominante del ranking WTA no es una sorpresa para nadie, pero lo que no se podía intuir es que una jovencísima Mboko fue capaz de ponerla en más de una ocasión en algún que otro apuro, aunque sin resultados y viéndose superada por las circunstancias. Tal que así fue que en el primer set se lo llevó de calle la bielorrusa en poco más de 30 minutos, aunque en el segundo set su rival lo intentó, no dio resultado con la bicampeona.

Sobre ese apuro en el que puso Mboko a Sabalenka, esta última habló en la rueda de presa post partido dejando claro que no fue nada fácil: ''Es una rival increíble, eso está claro. Este tipo de partidos siempre son complicados, me encanta ocupar el primer turno del día, aunque reconozco que por momentos el solo puede molestarte durante el turno de servicio. Es complicado, no ha sido fácil, es un factor que puede acabar con tu saque. Eso fue lo que pasó, ella hizo dos breaks consecutivos mientras yo me fui del lado del sol, aunque ella hizo un trabajo excelente. Sabía que lo iba intentar, que habría pelea, que ella no tenía nada que perder, así que mostró un tenis increíble en esos momentos''.

Iva Jovic, próximo objetivo de Sabalenka

Otra joven estadounidense será la rival de Sabalenka, con 18 años recién cumplidos el pasado diciembre. Ambas jugadoras se verán las caras por primera vez en los cuartos de final del Australian Open 2026, siendo Iva Jovic una jugadora que ha tenido un ascenso acelerado que le hace ser un hueso duro de roer a pesar de que a simple vista pueda parecer que no tiene mucha experiencia. Sabalenka llega como número 1 del mundo a este partido, mientras que Jovic es sin duda la revelación del torneo, llegando incluso a ser comparada con figuras como Coco Gauff por su precocidad y sus ganas de comerse el mundo.