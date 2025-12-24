Anryna Sabalenka, la reina del tenis mundial en 2025

Aryna Sabalenka ha tenido un gran 2025 en el que ha sido la gran reina del tenis femenino, pues pese a solo ganar un Grand Slam, ha sido la que se ha mantenido más fiable entre todas las estrellas de la WTA

La temporada tenística se acabó hace unas semanas y estamos a las puertas de comenzar la siguiente, por eso mismo es el momento de honrar a quien ha sido la gran estrella del tenis femenino y actual número 1, Aryna Sabalenka. La bielorrusa no ha tenido el mejor año de su carrera en lo que a victorias se refiere, pero si que ha sido un martillo pilón, con una regularidad pasmosa y manteniéndose siempre entre las mejores en los torneos más importantes.

Tres finales, una semifinal y un título, ese es el bagaje que ha cosechado entre los cinco torneos más importantes, los 4 Grand Slams y las WTA Finals, lo que habla de su regularidad. Y aunque más allá de los desasosiegos de las derrotas, apenas se ha dejado por el camino ciertos partidos ante sus grandes rivales, a las que ha terminado por dominar. Su gran momento del curso fue sin duda el US open, donde fue la mejor y se quitó la espina del resto de grandes, aunque no pudo rematar su gran final de campaña tras verse superada por Elena Rybakina en las Finals.

Y eso que Aryna comenzó 2025 con una derrota en el que eso uno de los torneos fetiche, el Open de Australia, donde Madison Keys dio en la final una de las mayores sorpresas recientes; un pozo agrandado tras caer ante Coco Gauff en la final de Roland Garros, torneo que le falta en su palmarés, al igual que Wimbledon, donde si que desaprovechó una oportunidad de oro, cediendo frente a Amanda Anisimova en semifinales. Esas dos últimas citas son precisamente sus grandes objetivos para 2026.

Alguna sorpresa en 2026

Si algo tiene la WTA es que está muy abierta de cara a los pròximos años, pues las grandes estrellas viven un momento muy dulce. Ya no solo por la bielorrusa, en el ‘peak’ de su carrera, si no porque nombres como o Swiatek o Gauff están cada vez más asentadas, mientras que por detrás hay jóvenes talentos llamados a despuntar. Por encima de todas aparece alguien que ya sabe lo que es hacerlo muy bien en grandes torneos, pese a que sigue siendo una adolescente, Mirra Andreeva. En el caso de la rusa ya no sería para nada una sorpresa, aunque le falte el último paso. Pero por detrás de ella hay otras jóvenes que más pronto que tarde estarán en la terna, como Victoria Mboko, Maya Joint o Alexandra Eala, tres grandes candidatas a tener su ‘breakout year’ durante la campaña entrante.