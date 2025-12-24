"Paula Badosa está destinada a ganar un gran título"

La tenista catalana ya ha vuelto a competir tras tres meses de ausencia y Alex Corretja lo tiene claro, tiene potencial para llevarse a sus vitrinas un Grand Slam algún día

El tenis femenino necesita de una figura como lo es Carlos Alcaraz en el masculino. Y desde que Muguruza se retirara, Paula Badosa ha intentado cumplir con dicho papel pero las lesiones no la han dejado. La catalana lucha cada temporada por terminar en el top-10, pero casi siempre se tiene que retirar antes de tiempo del circuito para recuperarse de alguna molestia, sobre todo en su maltrecha espalda.

En este último ejercicio logró volver a estar entre las diez primeras raquetas del mundo, propósito que se marcó al inicio de 2025. Sin embargo, tres meses de ausencia en las pistas la han condenado a ocupar actualmente el puesto nº25.

Hace unos días y tras un largo periodo de recuperación y entrenamiento personalizado, regresó a las mismas. Y su segundo partido firmó una contundente victoria ante Marta Kostyuk, por 1-6, en la World League Tennis. La española, que no jugaba desde el pasado mes de septiembre, formó parte del equipo de los AOS Eagles en este torneo de exhibición que se disputó del 17 al 20 de diciembre y que reunía a varios tenistas masculinos y femeninos. En su primer partido de individuales, Paula perdió por 4-6 ante Magda Linette, pero luego se resarció de la misma firmando una contundente victoria ante Marta Kostyuk, número 26 del mundo.

Badosa formó equipo junto a Gael Monfils, Sumit Nagal y Shrivalli Bhadmidipaty. En los actuales campeones, los Falcons, jugaron Daniil Medvedev, Rohan Bopanna, Magda Linette y Sahaja Yamalapalli. En los VB Realty Hawks estarán Denis Shapovalov, Yuki Bhambri, Elina Svitolina y Maaya Revathi. Y por último, en los Aussie Mavericks Kites participaron Nick Kyrgios, Dhakshineswar Suresh, Marta Kostyuk y Ankita Raina.

Alex Corretja lo tiene claro con Badosa

Y viendo como ha vuelto, Alex Corretja no ha tenido dudas de lo que puede conseguir Paula si su cuerpo le respeta en 2026. El extenista y ahora comentarista cree que está llamada a hacer algo muy importante para el tenis español y así lo ha manifestado en unas declaraciones realizadas en Eurosport: "El tenis español femenino necesita a Badosa, es la gran estandarte, la jugadora con más nivel y personalidad, y, ojalá, esté bien físicamente y que encuentre un buen equilibrio para que pueda jugar bien, tanto tenística y mentalmente. Pienso que Paula es una jugadora que está destinada a ganar un gran título, de llegar a un lugar donde ella sueña estar y eso solo lo va a poder encontrar si no tiene lesiones ni muchos altibajos. Creo que, en su mentalidad, siempre ha pensado y soñado que va a tocar algo que las demás no se lo imaginan, y pienso que ella está capacitada".